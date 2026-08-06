[북중미 리그스컵]'GOAT, 환상적인 발리골' 메시 2골-1도움 대폭발! 인터 마이애미, 멕시코 아틀레티코 산 루이스 4-2 대파..'월드컵 이후 첫 멀티공격포인트'

MIAMI, FLORIDA - AUGUST 05: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF reacts during the Leagues Cup Phase One match between Inter Miami CF and Atletico San Luis at Nu Stadium on August 05, 2026 in Miami, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi celebrates after scoring his team's third goal during the Leagues Cup 2026 group-stage football match between Inter Miami CF and Atletico de San Luis at NU Stadium in Miami, Florida, on August 5, 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]아르헨티나 축구 스타 리오넬 메시(인터 마이애미)가 월드컵 종료 후 복귀한 클럽 경기에서 멀티골을 터트리며 재시동을 걸었다. 두번째 경기 만에 득점포를 가동한 것이다. 2골-1도움. 메시는 최고 평점인 9.1점(사커웨이 기준)을 받았다.

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메시가 공격을 이끈 인터 마이애미는 6일(한국시각) 미국 마이애미 누 스타디움에서 벌어진 아틀레티코 산 루이스(멕시코)와의 2026~2027시즌 북중미 리그스컵 경기서 4대2로 승리했다. 북중미월드컵에서 아르헨티나를 준우승으로 이끈 메시는 지난 2일 메이저리그사커 정규리그 콜롬버스 크루전에서 37분을 뛰었지만 공격포인트를 기록하지 못했다.

메시는 이번 리그스컵 경기에서 다니엘 핀터와 투톱으로 선발 출전했다. '이적생' 미드필더 카세미루는 중원에서 공수 조율을 맡았다.

MIAMI, FLORIDA - AUGUST 05: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF celebrates scoring his team's first goal during the Leagues Cup Phase One match between Inter Miami CF and Atletico San Luis at Nu Stadium on August 05, 2026 in Miami, Florida. Megan Briggs/Getty Images/AFP (Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

전반 시작 4분 만에 상대 로드리게스에게 헤더 선제골을 내준 인터 마이애미는 전반 11분 메시가 동점골을 뽑았다. 노아 앨런의 도움을 받아 메시가 논스톤 왼발 발리슛으로 마무리했다. 왼쪽 측면에서 올라온 크로스를 중앙에서 달려가며 왼발로 차 넣은 게 상대 골대 오른쪽 구석을 파고들었다. 이후 기세가 오른 마이애미는 전반에만 3골을 더 몰아쳤다. 29분, 세고비아가 앨런의 도움을 받아 두번째골, 44분에는 메시가 다시 앨런의 도움을 받아 왼발로 세번째골을 터트렸다. 메시는 전반 추가시간에 코너킥으로 미카엘의 네번째 골을 어시스트했다. 마이애미가 전반을 4-1로 크게 앞선 채 마쳤다.

Aug 5, 2026; Miami, FL, USA; Inter Miami's Carlos Henrique Casiniro, center, hugs forward Lionel Messi (10) and Rodrigo de Paul (7) after Messi's second goal against Atletico San Luis during the first half of a Leagues Cup Phase One match at Nu Stadium. Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn Images

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마이애미는 후반 6분 상대 요렌테에게 두번째골을 허용했다. 이날 경기는 후반 중반 악천후 예고로 중단됐다가 재개됐다. 2-4로 뒤진 아틀레티코 산 루이스는 파상공세를 펼쳤다. 마이애미는 안정적으로 경기를 운영하며 추가 실점을 막았다.

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메시와 카세미루가 풀타임을 뛴 마이애미가 2골차 리드를 지켰다. 카세미루는 평점 8.0점을 받았다.

마이애미는 9일 몬테레이(멕시코), 13일 클럽 레온(멕시코)과 리그스컵 경기를 이어간다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com