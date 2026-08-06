'연봉까지 깎는다는데' 이강인+오시멘 특급 조합 탄생 무산→AT마드리드 영입 거부…알바레스 잔류 영향

빅터 오시멘. 사진=365스코어스.

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인과 빅터 오시멘의 만남이 무산된 것으로 보인다.

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스페인 피차헤스는 6일(한국시각) '오시멘이 이번 여름 이적시장에서 아틀레티코 마드리드에 자신을 제안했지만, 구단은 영입을 추진하지 않기로 결정했다'고 보도했다.

아틀레티코는 이번 여름 이적시장에서 튀르키예 쉬페르리그 갈라타사라이 소속 공격수 오시멘의 영입을 거절한 것으로 알려졌다. 오시멘의 에이전트들이 선수 영입을 제안했지만, 아틀레티코는 현재 공격진 상황을 고려해 이를 받아들이지 않았다고 한다.

AP연합뉴스

아틀레티코는 공격수 시장을 계속 주시하고 있지만, 향후 움직임은 현재 보유한 공격수들의 거취에 달려 있다. 오시멘 측은 아틀레티코에 7500만유로(약 1227억원)의 이적료와 함께 갈라타사라이에서 받는 연봉보다 상당한 수준의 삭감도 감수할 의사가 있다는 조건을 전달한 것으로 전해졌다. 그러나 이미 훌리안 알바레스와 알렉산더 쇠를로트를 보유하고 있는 아틀레티코는 해당 제안을 받아들이지 않았다.

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매체는 '현재 오시멘은 갈라타사라이에서 튀르키예의 세제 혜택까지 더해진 높은 연봉을 받고 있다'면서도 '그는 디에고 시메오네 감독의 지도를 받기 위해 급여를 줄일 의사가 있었다'고 전했다.

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아틀레티코 수뇌부는 갈라타사라이가 실제로 7500만 유로에 오시멘을 매각할 것인지에 대해 의문을 제기하며 협상 자체를 거부한 것으로 보인다. 또한 구단은 다른 선수를 먼저 매각하지 않는 이상 이 규모의 투자를 감당할 재정적 여유도 없다.

아틀레티코 마드리드와 공식 인터뷰를 한 이강인. 사진=아틀레티코 마드리드 영상 캡처.

결국 훌리안 알바레스의 존재가 오시멘 영입을 막았다. 알바레스는 다음 시즌에도 팀의 핵심 공격수로 남을 예정이다. 주요 공격 자원의 이적이 먼저 이루어지지 않는 이상 오시멘 영입을 불가능하다.

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결국 아틀레티코에 새롭게 합류한 이강인과 오시멘의 조합은 볼 수 없게 됐다. 뛰어난 크로스 능력을 갖춘 이강인과 오시멘의 결정력은 충분히 파괴적이지만, 지금으로서는 알바레스가 더 우선시되고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com