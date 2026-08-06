태극기 없고, 일장기만 있다...EPL 구단주 직접 폭로 "일본 선수 영입 가능성 40%"

사진=헐시티

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[스포츠조선 김대식 기자]헐시티 구단주는 직접 선수 영입 가능성을 발표하는 파격 행보를 보이고 있다.

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현 헐시티 구단주인 아준 을르잘르는 이번 여름 이적시장 동안 선수 영입 가능성을 확률로 직접 공개하는 색다른 행보를 보이고 있다.

헐시티가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 승격하면서 선수단 영입 관련 루머가 쏟아지고 있는 가운데, 헐시티 팬들은 루머를 볼 필요도 없이 구단주의 SNS만 확인하면 되는 상황.

을르잘르 구단주는 선수의 이름까지는 언급하지 않고 있지만 해당 선수의 국적을 언급한다. 각 나라의 국기 옆에는 영입 가능성을 직접 확률로 적는다.

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을르잘르 구단주는 5일(한국시각) 다시 한번 헐시티의 이적시장 작업을 업데이트했다. 잭 버틀란드, 모리타 히데마사처럼 이미 영입이 확정된 선수들의 이름은 공개했다. 또한 아직 오피셜이 나오지 않았지만 영입이 확정된 선수들 옆에는 체크 표시를 했다.

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현재 영입이 진행 중이 선수들의 국적도 공개됐다. 영입 확률이 90%에 달하는 프랑스 국적 선수부터 30%밖에 되지 않는 잉글랜드 선수도 있었다. 헐시티는 현재 8명의 영입을 추가적으로 진행 중인데, 그 안에는 일본인 선수도 있었다. 일본 국적 선수는 헐시티로 이적할 확률이 40%였다. 지난 업데이트에서 60%였지만 이번에 40%로 하락했다.

사진=을르잘르 SNS

이를 두고 일본 매체 풋볼 트라이브는 '선수명은 밝히지 않았으나 하다테 레오와 나카무라 케이토로 추정된다. 토미야스 타케히로의 경우는 일본 미드필더 카마다 다이치가 있는 크리스탈 팰리스 입단이 임박했지만 헐 시티 이적 후보로 남아있을 가능성도 존재한다'고 추측했다. 반면 올르잘르 구단주의 업데이트에 태극기는 없었다. 지난달 튀르키예 현지에서 헐시티가 오현규를 노린다는 소식이 나온 적이 있지만 이는 거짓 루머로 확인된 셈이다.

한편 헐시티로 일본인 선수가 추가적으로 합류하게 될 경우, 다음 시즌 일본인 프리미어리거는 무려 10명이 될 것으로 보인다. 코번트리 시티가 승격하면서 사카모토 타츠히로가 합류했다. 이적시장을 통해서 헐시티로 이적한 모리타와 입스위치 타운으로 향한 마에다 다이젠이 추가됐다.

사진=파브리시오 로마노 SNS

타케히로 역시 팰리스 이적이 확정적인 상태다. 현지에서 48시간 안에 공식 발표가 있을 것으로 예상하고 있다. 골키퍼를 제외한 수비수, 미드필더, 공격수까지 전 포지션에 걸쳐서 일본 국가대표 선수들의 잉글랜드행이 이뤄지고 있는 중이다.

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그에 비해 한국은 1군 데뷔 가능성이 낮은 유망주들이 전부다. 현재 토트넘의 양민혁, 뉴캐슬의 박승수, 브렌트포드의 김지수가 있지만 세 선수는 다음 시즌 1군 전력으로 평가받지 못하는 중이다. 이강인이 아틀레티코 마드리드로 이적하고, 김민재가 바이에른 뮌헨 잔류를 선언한 상태에서 갑작스럽게 한국인 프리미어리거가 탄생할 가능성은 극히 낮다.