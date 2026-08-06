뮌헨 동료들에게 '한국 치킨' 쏜 김민재→"갈치+흑돼지는 안 먹였나" 獨 매체 지적…김민재만큼 파급력 큰 'K푸드'

김민재. 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]바이에른 뮌헨의 김민재가 한국에 방문한 동료들에게 한국식 치킨을 샀다.

Advertisement

독일 바바리안 풋볼 워크스는 6일(한국시각) '김민재가 한국에서의 마지막 밤, 동료들을 위해 특별한 깜짝 선물을 준비했다'고 보도했다.

김민재는 제주 SK와의 친선 경기 후 숙소로 치킨을 배달 주문했다. 한국에서 열린 프리시즌 투어였던 만큼 동료들과 의미 있는 순간을 만들기 위함이었다.

물론 이들이 있었던 제주에는 더 맛있는 음식들이 많았지만, 치킨을 주문했다는 것은 다소 아쉬운 판단이었을 수도 있다.

Advertisement

매체는 '이러한 배려는 분명 따뜻한 행동이었지만 제주에는 훌륭한 음식이 정말 많다'며 '팀이 치킨만 먹은 것은 조금은 아쉽고, 살짝 웃음이 나오는 부분이기도 하다'고 주장했다.

Advertisement

제주도는 무엇보다 해산물로 유명하다. 특히 갈치가 대표적이며 구이나 조림으로 즐길 수 있다. 또한 제주도 흑돼지로도 유명하다. 전 세계적으로 한국식 바비큐가 큰 인기를 끌고 있다는 점을 생각하면, 흑돼지도 선수들을 만족시킬 수 있었을 것으로 보인다.

다만 선수단이 호텔에 도착한 시간이 오후 10시를 훌쩍 넘긴 시각이었던 만큼, 김민재가 치킨을 선택한 이유는 충분히 이해할 수 있다. 치킨은 한국에서 가장 유명하고 인기 있는 야식 가운데 하나이며, 늦은 시간에도 쉽게 배달이 가능하기 때문이다.

연합뉴스

Advertisement

김민재 등 한국 선수들이 해외에서 활약하며 이름을 알리듯 한국 음식도 세계적인 파급력을 보여주고 있다. 해당 매체는 한국의 '치맥' 문화까지 집중 조명했다.

Advertisement

매체는 '재미있는 사실 하나를 덧붙이자면 한국에는 치맥이라는 표현도 있다'며 '이는 치킨과 맥주를 합친 신조어로 치킨이 한국 음식 문화에서 얼마나 큰 비중을 차지하는지를 보여준다'고 설명했다.

이어 '뮌헨 선수단은 제주에서 4일간 머물렀던 만큼, 선수들이 제주를 대표하는 다양한 향토 음식들도 맛볼 기회가 있었기를 진심으로 바란다'고 덧붙였다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com