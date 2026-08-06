"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 결국 고개 숙인 인판티노, 그러나 사퇴는 거부?

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[스포츠조선 박상경 기자] 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 결국 백기를 들었다.

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영국 BBC는 6일(한국시각) '인판티노 회장이 모로코 라바트에서 임원들을 소집해 회의를 가졌으며, FIFA는 그를 지지한다는 성명을 발표했다'고 전했다. 여자 아프리카 네이션스컵 참관을 위해 모로코를 방문했던 인판티노 회장은 마티아스 그라프스트롬 사무총장과 동행했다. 그라프스트롬 사무총장은 최근 인판티노 회장이 FIFA 자회사 설립 및 지분 매각 움직임을 보이자 내부망을 통해 '슬프고 비난 받아 마땅할 일련의 사건'이라고 해당 사안을 비판한 바 있다.

인판티노 회장은 이날 211개국 회원 협회에 최근 지분 매각 추진에 대한 사과 서한을 보냈다. BBC가 입수한 해당 서한에는 지분 매각 계획으로 혼란을 초래한 것에 대한 사과와 재발 방지를 약속하는 문구가 담겼다. 앞서 인판티노 회장은 각 회원국에 오는 9월 19일까지 자신의 계획을 지지한다면 최대 4000만달러의 수익이 발생할 것이라고 주장한 바 있다.

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FIFA는 성명에서 최근 지분 매각 계획 발표에 대한 오류를 인정하면서 '일부 이사진과 각 회원국 협회를 의사 결정 과정에서 배제하려는 의도는 전혀 없었다'고 해명했다.

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하지만 후폭풍은 여전하다. 영국 타임스는 이날 '인판티노 회장이 자신에게 지지 의사를 표명한 모로코에 오는 2030 월드컵 결승전 개최권을 약속했다'고 전해 논란이 일었다. 2030 월드컵은 스페인-포르투갈-모로코가 공동 개최하며, 월드컵 100주년을 기념해 브라질, 아르헨티나, 우루과이에서 각각 개막전이 열릴 예정이다.

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이에 대해 FIFA는 해당 보도를 전면 부인했다. FIFA는 성명에서 '해당 보도는 허위적이며 오해의 소지가 있다'며 '결승전 개최지는 적절한 시기에 정해질 것'이라고 강조했다. 이어 '더 이상 조직의 진실성과 지배 구조, 적법 절차에 대한 어떠한 공격도 용납치 않을 것이며, 가능한 모든 조치를 취할 것'이라고 으름장을 놓았다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com