이강인+로메로 특급 듀오 결성 가시화! AT 마드리드, 본격 영입 경쟁 돌입..."선수 우선순위는 스페인 이적"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]크리스티안 로메로가 손흥민에 이어 이번엔 이강인과 뭉칠 수 있다.

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영국의 더타임스는 6일(한국시각) '아틀레티코 마드리드는 로메로 영입을 위해 인터 밀란과 경쟁한다'고 보도했다.

더타임스는 '인터 밀란이 로메로 영입에 대해 토트넘과 가까워지고 있지만, 아틀레티코는 로메로가 자신들을 더 선호할 것이라 확신한다'며 '로메로는 올여름 팀을 떠날 예정이다. 아틀레티코와 인터 밀란은 그를 두고 경쟁 중이다. 아틀레티코는 인터 밀란보다 로메로가 자신들을 선호할 것이라 확신하며 본격적인 영입에 나설 준비를 마쳤다'고 전했다.

이어 '로메로는 아틀레티코를 우선시할 수 있다는 의견이 유력하다. 무엇보다 그는 디에고 시메오네 감독의 지도를 받길 원하고 있다. 현재 토트넘과 선수는 올여름 떠나는 것이 최선이라고 생각 중이다'고 덧붙였다.

로이터연합뉴스

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로메로는 최근 몇 시즌 토트넘 최고의 수비수로서 활약했다. 입단 시점부터 이미 빼어난 기량을 보였다. 빠른 스피드와 커버 능력, 대인 수비 등에서의 강점이 빛나며 토트넘 주전으로 자리 잡았다. 2024~2025시즌 당시 토트넘이 유로파리그 우승을 차지할 때도 로메로 또한 주역으로 활약했다.

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2025~2026시즌은 로메로에게는 분기점이었다. 팀의 레전드 손흥민이 떠났고, 주장 완장을 물려받았다. 기대는 컸으나, 로메로의 리더십은 한곌르 보였다. 토트넘 선수단을 뭉치게 만들지 못했고, 토트넘은 이후 선수단과 감독 갈등 등 여러 논란이 나왔다. 로메로 스스로도 문제를 야기했다. 시즌 막판 부상을 겪는 상황에서 고국인 아르헨티나로 돌아갔다. 문제는 복귀 시점, 토트넘의 강등이 달린 최종 라운드를 보지 않고 아르헨티나에 머문다는 소식에 많은 질타를 받았다. 이후 토트넘에 돌아와 최종 라운드를 지켜봤으나 상황은 달라지지 않았다.

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로베로트 데 제르비 감독 체제에서 선수단 개편에 나선 토트넘은 결단을 내렸다. 마르코스 세네시, 얀 폴 판헤케 영입과 함께 로메로를 시장에 내놨다. 기존에 활약했던 세리에A에서 관심을 보였다. 인터 밀란이 손을 내밀었다. 협상이 진행되는 사이 아틀레티코가 뛰어들며 상황이 반전될 기미를 보이고 있다. 아틀레티코는 그간 꾸준히 로메로에게 관심을 보냈다. 스페인어 문화권에서 자란 로메로가 스페인 이적을 선호하는 점이 아틀레티코에는 호재일 수 있다.

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아틀레티코로 향한다면 이강인과의 공존도 큰 관심을 모을 수 있다. 이강인은 올여름 아틀레티코 유니폼을 입었다. 파리 생제르맹(PSG)에서 팀 커리어를 착실히 쌓은 이강인은 아틀레티코 이적으로 본격적인 에이스로의 도약이 예상된다. 로메로는 이강인의 뒤에서 후방을 책임질 든든한 수비수로 활약할 수 있다. 손흥민에 이어 다시 한번 한국 선수와 뛴다면 로메로와 어떤 케미를 보여줄지도 기대를 모을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com