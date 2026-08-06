한국팬들 부러워 미친다! '일본인 유리몸'마저 EPL 복귀 초임박…다음 시즌 '한국인 프리미어리거' 전멸 대위기

도미야스 다케히로. 사진=파브리지오 로마노 SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]일본인 수비수 도미야스 다케히로(27)가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 재합류할 예정이다. 이번 2026 북중미 월드컵에서 일본 대표팀의 활약이 대단했던 만큼 일본 선수들이 유럽에서 큰 관심을 받는 중이다. 그에 반해 한국은 프리미어리거가 사실상 전멸한 상황이다.

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영국 BBC는 6일(한국시각) '크리스털 팰리스가 성공적인 테스트를 마친 도미야스를 자유계약(FA)으로 영입할 예정'이라고 보도했다.

현재 팰리스는 새 시즌 개막을 앞두고 도미야스 영입을 마무리하는 방향으로 절차를 진행하고 있는 것으로 전해졌다. 양측은 이미 큰 틀에서 계약 조건에 합의한 상태였다고 한다.

팰리스는 다음 시즌 스리백을 주 전술로 사용할 예정이며, 구단은 도미야스를 스리백의 왼쪽 센터백으로 기용할 수 있는 옵션으로 평가하고 있다. 문제는 도미야스의 건강이다. 도미야스는 최근 몇 년간 무릎 부상에 시달려 왔다. 팰리스는 그의 기량에는 확신을 갖고 있지만, 몸 상태와 관련해서는 신중하게 확인하고 싶어 하는 입장이다.

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도미야스는 지난 시즌 아스널과 상호 합의로 계약을 해지했다. 이후 아약스에 합류해 시즌을 마무리했고, 2026 FIFA 북중미 월드컵에서는 일본 대표팀 소속으로 3경기에 출전했다. 그중 2경기는 선발 출전이었다. 도미야스의 월드컵 활약과 나아진 몸상태가 팰리스의 관심을 끌어낸 것으로 분석된다.

AFP연합뉴스

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도미야스가 팰리스에 합류하게 되면 국가대표 동료 가마다 다이치와 함께 뛰게 된다. 그가 팀에 적응하는데 가마다가 많은 도움을 줄 것으로 보인다. 일본은 이들과 더불어 미토마 가오루(브라이튼), 마에다 다이젠(입스위치 타운), 엔도 와타루(리버풀) 등 9명의 선수가 EPL에서 뛰게 될 가능성이 있다.

반면 한국은 토트넘 홋스퍼 소속 양민혁이 유일한 프리미어리거다. 토트넘이 이번 이적시장에서 선수들을 대거 영입하면서 양민혁에게 출전 기회가 거의 주어지지 않을 것으로 전망된다. 울버햄튼 소속 황희찬은 2026~2027시즌을 EPL이 아닌 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부리그)에서 시작한다. 사실상 다가오는 시즌 한국인 프리미어리그는 없다고 봐도 무방하다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com