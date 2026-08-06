"이렇게까지 할 일이야?" 경찰, '감독 선임 의혹' 대한축구협회 첫 압수수색...KFA는 '초상집'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]100년이 넘은 한국 축구 역사에 초유의 사태가 발생했다. 홍명보 전 국가대표팀 감독 선임 과정을 수사하는 경찰이 대한축구협회(KFA)에 대한 강제수사에 나섰다.

Advertisement

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 6일 천안 코리아풋볼파크의 KFA 사무실에 수사관들을 보내 관련 문서 및 자료를 확보했다. 서울 종로구 축구회관(구 KFA 사무실)에서도 압수수색을 진행했다. 경찰은 KFA 전력강화위원회와 국가대표 지원팀, 월드컵 지원팀 등을 대상으로 국가대표 감독 선임 관련 자료를 압수했다. 또 포렌식팀이 관계자들 휴대전화와 PC 내부 자료 등을 확보한 것으로 전해졌다. 압수수색 영장엔 업무방해 등 혐의가 적시됐다.

오전에 시작된 압수수색은 KFA 내부 직원들이 전원 퇴장한 상태에서 정오를 넘어 오후까지 이어졌다. KFA 인사 담당 부서로부터 지침을 전달받은 임직원들은 진행 중이던 업무를 중단한 뒤 건물 밖으로 나가 대기했다. KFA에 검경의 압수수색이 이루어진 것은 이번이 처음이다.

경찰은 2024년 홍 감독이 국가대표 사령탑으로 선임되는 과정에 정몽규 전 KFA 회장, 이임생 전 기술총괄이사 등의 부당한 개입이 있었는지, 정관을 위반했는지 등에 대해 수사 중이다. 앞서 서울 종로경찰서는 홍 감독이 선임된 2024년 7월부터 시민단체로부터 관련 고발장을 접수하고 수사에 착수했으나, 약 2년간 결론을 내지 못했다. 2026년 북중미월드컵 조별리그 탈락으로 관련 수사 상황에 대한 이목이 쏠리자, 지난달 1일 광수단 금수대로 사건이 이관됐다.

Advertisement

경찰은 최근 수사에 속도를 내고 있다. 박주호 전 전력강화위원을 비롯해 KFA 고위 관계자들을 참고인으로 잇달아 부른 경찰은 4일 홍 전 감독을 피의자 신분으로 불러 선임 과정 전반을 조사한 데 이어, 이날 고발장이 접수된 지 2년 만에 첫 강제수사까지 진행했다.

Advertisement

KFA 내부는 '올 게 왔다'는 분위기 속 갑작스러운 압수수색에 당혹스러운 분위기다. KFA 고위 관계자는 "언젠가 올 것이라 예상했지만, 막상 현실이 되니 더 씁쓸하다"고 했다. 사무실에서 나온 직원들은 압수수색이 끝나기를 노심초사 기다렸다. 지난달 30일 청문회가 열리고 난 뒤에도 계속되는 국회의원실의 자료 제출 요구에 과부하가 걸린 KFA는 압수수색까지 겪으며 말그대로 '초상집'이 됐다.

이 과정을 지켜보고 있는 축구계 관계자는 "KFA가 금전적으로나 법적인 비리를 저지른 것도 아니고, 감독 선임을 두고 이렇게까지 할 일인지 개탄스럽다"며 안타까워했다. 다른 KFA 관계자는 "축구는 계속되고 있는데, 어디까지 내려갈지 감도 잡히지 않는다. 하루빨리 일할 수 있는 환경이 마련되길 바랄 뿐"이라고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com