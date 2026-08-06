"라리가, 내가 돌아왔다" 韓 천재 이강인, 가장 비싼 영입 베스트11 포함…650억→현재 4위(스페인 매체)

사진=아틀레티코

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[스포츠조선 윤진만 기자]'천재 미드필더' 이강인(아틀레티코마드리드)이 현재까지 스페인 프리메라리가(이하 라리가)에서 가장 비싼 영입생 베스트 11에 이름을 올렸다.

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스페인 일간 '아스'는 5일(한국시각), 현재까지 이적이 확정된 선수 중 이적료가 높은 포지션별 11명으로 베스트 11을 꾸렸다.

지난달 파리생제르맹에서 이적료 4000만유로(약 650억원)에 아틀레티코로 이적한 이강인은 4-3-3 포메이션의 중앙 공격형 미드필더에 당당히 자리했다.

이강인과 더불어 뉴캐슬에서 바르셀로나로 이적한 윙어 앤서니 고든, 이강인 동료가 된 미드필더 모르텐 히울만, 첼시에서 레알마드리드로 이적한 풀백 마크 쿠쿠렐라 등이 이 명단에 뽑혔다.

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이강인은 4일 현재, 2026년 여름 이적시장 라리가 이적료 순위 4위를 달리고 있다. 고든이 8000만유로(약 1310억원)로 가장 높은 이적료를 기록 중이고, 쿠쿠렐라(5500만유로·약 905억원)와 히울만(4000만유로)이 뒤를 잇고 있다.

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카를로스 에스피(레알마드리드), 카림 아데예미(바르셀로나), 마르크 베르날(레알베티스), 에데(데포르티보라코루냐), 자이드 로메로(헤타페), 덴젤 둠프리스(레알마드리드), 레오 로만(데포르티보라코루냐)

이강인은 6일 방한하는 아틀레티코 선수단에 처음 합류해 9일 서울월드컵경기장에서 열리는 맨시티와의 2026년 쿠팡플레이 시리즈 2경기를 통해 데뷔전을 치를 것으로 예상된다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com