[오피셜] 위기의 광주 계속된 폭풍 보강, ‘중원 경쟁력 강화’ MF 김종석 영입

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[스포츠조선 김대식 기자]프로축구 광주FC가 검증된 미드필더 자원 수혈에 나선다.

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광주는 6일 충남아산FC, 용인FC 등에서 활약한 바 있는 김종석(31)을 영입하며 중원 경쟁력 강화에 나선다고 밝혔다.

포항제철고와 상지대를 졸업한 김종석은 2016년 포항스틸러스에서 프로 무대에 데뷔했다. 이후 안산그리너스, 김포FC, 충남아산FC, 용인FC 등에서 활약하며 풍부한 실전 경험을 쌓았다.

특히 김종석은 2021시즌 K3리그 천안시축구단 소속으로 24경기 15골을 기록하며 K3리그 득점왕과 최우수선수(MVP), 베스트11을 동시에 석권하는 등 리그 최고의 공격형 미드필더로 자리매김했다. 이후 2024시즌 충남아산에서는 K리그2 31경기 6골 1도움을 기록하며 팀 중원의 핵심 자원으로 활약한 바 있다.

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김종석은 뛰어난 활동량과 연계 플레이를 바탕으로 공격의 흐름을 조율하는 능력이 강점인 미드필더다. 감각적인 패스와 중거리 슈팅, 적극적인 공격 가담 능력을 갖췄으며, 공격형 미드필더는 물론 중앙 미드필더와 세컨드 스트라이커까지 소화 가능한 멀티 자원으로 평가받고 있다.

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풍부한 실전 경험과 검증된 공격 생산성을 갖춘 김종석의 합류는 광주의 중원 경쟁력을 한층 높여줄 것으로 기대된다. 특히 다양한 포지션을 소화할 수 있는 만큼 치열한 후반기 일정 속 전술 운용의 폭을 넓히고, 공격 전개에도 새로운 활력을 불어넣을 전망이다.

김종석은 "광주FC에 합류하게 되어 매우 기쁘고 다시 K리그1에 도전할 수 있는 기회를 얻게 돼 감사하다"며 "남은 시즌 동안 팬들이 만족할 수 있는 경기력을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다. 팀의 목표를 이루는 데 보탬이 될 수 있도록 모든 것을 쏟아붓겠다"고 입단 소감을 전했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com