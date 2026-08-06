[오피셜] 강원, ‘고교 2관왕’ 연세대 미드필더 김슬기 영입

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[스포츠조선 김대식 기자]강원FC가 신인 미드필더 김슬기(19)를 영입했다.

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강원FC는 6일 연세대학교 출신 김슬기와 신인 계약을 체결했다고 밝혔다. 186cm, 79kg의 체격을 갖춘 김슬기는 중원에서 볼을 배급하고 경기 흐름을 조율하는 데 강점이 있다.

김슬기는 수원고등학교 시절부터 팀의 주축으로 뛰며 꾸준히 성과를 냈다. 2024 추계연맹전 전국고교축구대회 준우승을 경험했고, 같은 해 대한민국 남자 U-17 국가대표팀 훈련에 소집됐다.

우승 경력도 풍부하다. 지난해 전국고등축구리그와 추계전국고등축구대회 정상에 올랐다. 올해 연세대학교로 진학한 뒤에도 춘계한산대첩기대학축구대회 우승을 차지하며 상승세를 이어갔다.

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김슬기는 "강원FC에 입단하게 돼 정말 기쁘고 영광이다. 프로 무대에서도 끊임없이 성장하며 팀에 꼭 필요한 선수가 되겠다"며 "팬분들께 믿음을 드릴 수 있는 경기력으로 보답하겠다. 초심을 잃지 않는 자세로 강원FC를 위해 최선을 다하겠다"고 각오를 밝혔다.김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com