'빅리그 2년차인데 '레알 마드리드, 코트디 초신성에 '분데스 역대 최고액 2위' 2227억원 쏜다...獨1티어 '디오망데, 레알행 최종단계'

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[스포츠조선 박찬준 기자]얀 디오망데의 레알 마드리드행이 임박했다.

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6일(한국시각) 독일 스카이스포츠는 '디오망데의 레알 마드리드 이적이 최종 단계에 접어들었다. 형식적인 절차만을 남겨두고 있다'고 독점 보도했다. 이에 앞서 유럽 축구 이적 전문가인 파브리지오 로마노도 SNS를 통해 '디오망데가 1억유로가 넘는 규모의 이적료를 남기로 레알 마드리드에 이적하기로 합의했다'고 전했다.

스카이스포츠는 보다 구체적인 이적료를 전했다. 스카이스포츠는 '기본 이적료는 1억2500만유로다. 여기에 현실적으로 달성 가능한 보너스를 포함하면 1억3500만유로이며, 달성하기 어려운 조건의 보너스까지 포함하면 1억4000만유로에 달한다'고 했다. 디오망데의 전 소속팀인 레가네스는 이적 차익의 5%를 받게된다.

디오망데는 코트디부아르 출신의 초신성이다. 레가네스에서 혜성같이 등장한 디오망데는 지난해 여름 라이프치히 유니폼을 입으며 전세계의 주목을 받았다. 지난 시즌 36경기에서 13골-9도움을 기록한 디오망데는 폭발적인 스피드와 발기술을 앞세워 분데스리가 최고의 윙어 중 하나로 떠올랐다. 손흥민을 연상케 할 정도로 양발 능력이 뛰어난 디오망데는 단숨에 빅클럽의 이목을 끌었다.

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모하메드 살라를 보낸 리버풀과 유럽챔피언스리그 2연패에 빛나는 파리생제르맹이 적극적인 구애를 보냈다. 하지만 높은 몸값 탓이 협상이 제대로 진행되지 않았다. 이런 상황에서 레알 마드리드가 뛰어들었다. 레알 마드리드는 당초 바이에른 뮌헨의 새로운 에이스로 떠오른 마이클 올리세 영입을 원했지만, 바이에른이 올리세를 절대 팔지 않겠다며 으름장을 놓았다.

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대신 물망에 올린 것이 디오망데다. 디오망데와 개인합의를 마친 레알 마드리드는 라이프치히가 원하는 이적료를 제시하며 대어를 품기 직전까지 왔다. 스카이스포츠가 보도한 이적료라면, 디오망데는 2017년 도르트문트에서 바르셀로나로 이적할 당시 무려 1억4800만유로의 이적료를 기록한 우스만 뎀벨레에 이어 독일 역대 이적료 수입 2위를 기록하게 된다.

월드컵 휴가를 마친 디오망데는 라이프치히가 전지훈련 중인 오스트리아에 합류했다. 감염 증세에서 회복한 디오망데는 선수단 조찬에 깜짝 등장하는 등 선수단과 함께하고 있는 것으로 알려졌다. 스카이스포츠는 '디오망데의 이적에 대한 최종 승인은 아직 나지 않았지만, 이는 시간문제일 뿐'이라고 보도했다.

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디오망데의 합류가 가까워지며, 비니시우스 주니오르의 거취가 더욱 주목을 받고 있다. 현재 레알 마드리드와 재계약 협상에 난항을 겪고 있는 비니시우스는 잉글랜드 프리미어리그 챔피언 아스널의 관심을 받고 있다. 레알 마드리드는 상향된 조건을 제시하며 비니시우스 붙잡기에 나섰다. 비니시우스가 잔류할 경우, 비니시우스-디오망데라는 역대급 드리블러 좌우 조합을 구축하게 된다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com