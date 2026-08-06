[K리그2 프리뷰]'이기면 선두도 보인다' 잘나가는 화성-이랜드, 프라이데이 나이트 '빅뱅'...'오심 충격' 수원, '1위 지킨다' 각오[K리그2 프리뷰]

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[스포츠조선 박찬준 기자]뜨거운 순위 다툼 속 가장 핫한 두 팀이 만난다.

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'하나은행 K리그2 2026' 상위권 경쟁이 점입가경이다. 수원 삼성(승점 37)이 선두로 뛰어오른 가운데, 1위부터 4위까지 승점 차는 불과 3점이다. 21라운드 결과에 따라 맨꼭대기가 또 다시 달라질 수 있다. 그래서 눈길을 끄는 것이 7일 오후 8시 화성종합경기타운에서 열리는 4위 화성FC(승점 34)와 3위 서울 이랜드(승점 36)의 충돌이다.

화성과 이랜드는 무서운 상승세를 타고 있다. 화성은 지난 라운드에서 대구FC를 5대1로 제압했다. 플라나가 전반 15분, 40분, 후반 15분, 20분 무려 4골을 몰아치며 '포트트릭'을 기록했다. 전반 추가시간 제갈재민의 추가골까지 묶은 화성은 대구를 초토화시켰다. 차두리 감독의 강한 압박에 이은 빠른 역습이 점점 위력을 발휘하고 있다. 화성은 최근 3연승을 달리고 있는데, 이 기간 무려 11골을 몰아넣었다. 공격진이 터지며, 승점 쌓기에 힘을 얻고 있다. 화성은 최근 13경기에서 9승2무2패라는 놀라운 성적표를 만들어냈다.

이랜드는 2일 지난 라운드까지 선두를 유지했던 부산 아이파크(2위·승점 36)에 2대1 역전승을 거뒀다. 이랜드는 최근 4경기 무패를 달리고 있다. 이 기간 승점 10점(3승1무)을 쓸어담으며 선두 경쟁에 뛰어들었다. 이랜드 역시 매서운 화력을 자랑 중이다. 4경기에서 모두 멀티골을 기록하며 11골을 넣었다. 국내 선수 중 유일하게 두 자릿수 공격포인트(8골-4도움)를 기록 중인 박재용이 최근 4경기 연속 공격포인트를 올리고 있고, 부상에서 돌아온 까리우스도 2라운드 연속 리그 베스트11에 이름을 올리는 등 좋은 활약을 펼치고 있다.

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부산과 수원이 주도하던 선두 경쟁에 화성과 이랜드가 가세한 가운데, 이번 라운드 결과에 따라 두 팀 모두 선두로 올라갈 가능성이 있다. 4월 목동에서 열린 첫 맞대결에서는 화성이 2대1로 승리했다. 이날을 기점으로 화성이 본격적인 상승세를 타기 시작했다. 이랜드 입장에서는 설욕의 기회다.

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추격을 허용한 수원과 부산의 행보도 관심사다. 수원은 7일 오후 8시 수원월드컵경기장에서 김해FC를 만난다. 수원은 지난 라운드 충북청주와의 경기에서 아쉬운 무승부에 그쳤다. 0-2로 끌려가던 경기를 3-2로 뒤집었지만, 석연찮은 판정 끝에 2대2로 비겼다. 논란이 된 판정은 결국 오심으로 인정됐다. 승점 3점이 1점으로 바뀐 것은 아쉽지만, 하나로 뭉치는 계기가 된 만큼 다시 치고 나가겠다는 각오다. 수원은 3월 김해전에서 3대0 대승을 거둔 기분 좋은 기억이 있다.

충격의 3연패에 빠진 부산은 7일 오후 8시 용인미르스타디움에서 용인FC와 격돌한다. 부산은 3연패 동안 단 2골밖에 넣지 못하는 빈공에 빠졌다. 37골에 그치며, 리그 최다 득점도 수원FC와 대구(이상 38골)에 내줬다. 부상에서 돌아온 후 아직 득점포를 가동하지 못하고 있는 김찬과 4월 이후 침묵을 거듭 중인 '슈퍼조커' 백가온의 부활이 절실하다.

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이밖에 지난 라운드에서 휴식을 취한 수원FC는 8일 오후 8시 파주스타디움에서 열리는 파주 프런티어전에서 7경기 무패에 도전한다. 최근 6경기에서 3승3무를 기록하며 분위기를 올린 5위 수원FC(승점 33) 역시 이날 경기 결과에 따라 선두권에 오를 수 있다. 3경기 무승의 수렁에 놓인 대구(6위·승점 32)는 7일 오후 8시 창원축구센터에서 6경기 무패를 달리고 있는 경남을 상대로 반등을 노린다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com