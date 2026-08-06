'파트너' 이강인 오피셜도 아무런 효과 없다...'아틀레티코 떠나겠습니다' 폭탄 발언 터질까, 시메오네 면담 가능성

사진=아틀레티코

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[스포츠조선 김대식 기자]훌리안 알바레스가 아틀레티코 마드리드를 떠나기 위해서 움직일 것이라는 전망이 또 나왔다.

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이강인을 영입한 아틀레티코가 한국 땅에 도착한 6일, 스페인에서는 우울한 소식이 나왔다. 스페인 매체 문도 데포르티보는 '바르셀로나는 여전히 알바레스 영입을 원하고 있고, 아틀레티코의 공격수인 그 또한 바르셀로나 유니폼을 입길 원하고 있다. 그러나 아틀레티코 구단은 그가 바르셀로나로 이적해 자신의 꿈을 이루는 것에 대해 여전히 완강한 반대 입장을 고수하고 있다. 이것이 현재 '알바레스 사태'의 현주소'라고 보도했다.

EPA연합뉴스

현 상황을 해결할 수 있는 방법은 알바레스가 움직이는 방법밖에 없다는 게 문도 데포르티보의 결론이다. 매체는 '시간이 지날수록 알바레스가 직접 행동에 나서야 한다는 점이 점점 더 명확해지고 있다. 구단의 방침을 바꿀 수 있는 유일한 인물은 선수 본인이라는 것이 자명하기 때문이다. 이 지점에서 그의 전략이 조금씩 구체화되고 있다'며 알바레스가 이적을 위해 행동에 나설 것이라고 보도했다.

바르셀로나는 최우선 타깃인 알바레스 영입이 진행될 기미가 보이지 않자 행동에 나섰다. 데쿠 스포츠 디렉터가 선수 대리인인 페르난도 이달고와 비밀 협상을 진행한 것으로 확인됐다. 어떤 대화가 오갔는지는 알려지지 않고 있지만 바르셀로나 이적을 위한 대화가 진행됐을 것이다.

알바레스가 항명이라는 최악의 수단까지 활용하지는 않고 있지만 결국에는 이적을 위해 다시 행동에 나설 것이라고 전망하고 있다. 문도 데포르티보는 '알바레스에게는 활용할 수 있는 다른 카드가 있다. 특히 아틀레티코 라커룸에서 매일 함께 생활해야 하는 디에고 시메오네 감독이라는 존재다. 사태 해결의 핵심은 바로 여기에 있다. 오는 10일 아틀레티코 팀 훈련에 복귀할 때, 이 아르헨티나 스타가 지난 월드컵 기간에 이미 던졌던 메시지를 다시 한번 강조하며 움직이는 것'이라고 언급했다.

로이터연합뉴스

알바레스가 시메오네 감독에게 '자신은 아틀레티코에서 행복하지 않으며, 자신에게 가장 좋은 것은 이적'이라고 말하면서 결국에는 시메오네 감독이 구단에 알바레스를 매각하자고 말하도록 유도하는 것. 이미 알바레스는 2026년 북중미월드컵 기간 도중 "구단 관계자들과 이야기를 나눴고, 모두를 위해 이적하는 것이 최선이라고 생각한다. 나의 꿈을 이루고 싶다"라고 말하며 전 세계에 큰 충격을 안긴 바 있다.

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알바레스의 거취가 확정되지 않는다면 이적시장이 끝날 때까지 알바레스 이야기로 아틀레티코는 시끄러울 것으로 예상된다. 차기 시즌에 이강인의 파트너가 누구로 정해질 것인지와 직결되는 문제다. 지금 상황으로서는 알바레스일 가능성이 높지만 알바레스가 계속해서 이적을 추진한다면 다른 선수가 새 파트너가 될 수 있다.