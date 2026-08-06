"양민혁 단 52분 출전, 다음 행보 예측 어려워"...韓 축구 초신성 미래 '깜깜 무소식', 경쟁자만 앞서 나간다 "분데스리가 임대 이적 임박"

사진=토트넘 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]양민혁과 달리 다른 토트넘 유망주는 성장을 위한 기회가 다가오고 있다.

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유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 5일(한국시각) '마이키 무어가 쾰른 임대 이적에 더 가까워졌다'고 보도했다.

앞서 로마노는 3일에도 '쾰른이 토트넘의 재능 있는 윙어 마이키 무어의 임대 영입 계약에 임박했다. 잉글랜드를 포함해 여러 국가에서 제안이 있었지만, 오늘 밤 토트넘에 공식 제안이 전달된 후 쾰른이 경쟁을 주도하고 있다. 완전 영입 옵션이 포함되지 않은 순수한 임대 계약이다'고 밝힌 바 있다.

로이터연합뉴스

무어는 토트넘 유스 내에서 최고의 재능 중 한 명으로 꼽혔던 선수이며, 이미 지난 시즌 출전 기회를 받으며 경기에 나선 바 있다. 양쪽 윙어로 모두 나설 수 있는 무어는 손흥민의 자리가 아니더라도 토트넘 1군에 곧 자리 잡을 재능이라는 평가가 줄을 이은 특급 유망주 중 한 명이다. 특히 손흥민을 롤모델로 삼아 성장하는 선수로, 세리머니도 여러 차례 따라하는 모습이 포착되기도 했다. 지난 시즌에는 레인저스에서 성공적인 임대를 마쳤다.

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올 시즌 토트넘 1군에 합류할 수 있다는 기대를 받았던 무어는 잔류 대신 임대를 다시 떠나게 됐다. 행선지는 쾰른이다. 쾰른은 분데스리가 소속으로 무어는 쾰른으로 향한다면 본격적인 유럽 5대 리그 경험을 쌓을 것으로 보인다. 지난 시즌보다 한 단계 도약했음을 의미하는 임대 이적이다.

사진=X 캡처

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무어가 유럽 5대 리그로 임대 이적을 떠나는 사이, 양민혁은 소식 없이 잠잠하다. 이미 지난 시즌 임대 계획이 꼬인 시점부터 어려움이 예상됐다. 2025~2026시즌 포츠머스에서 기회를 받으며 성장을 위한 발판을 마련했던 양민혁은 겨울 이적시장 코번트리 시티 임대로 기회를 날리고 말았다. 프랭크 램파드 감독의 구애로 코번트리로 향한 양민혁은 이후 단 3경기 출전에 그쳤다. 성장 기회를 놓치고 말았다.

프리시즌도 상황은 달라지지 않았다. MK돈스와의 프리시즌 친선전에서 교체로 출전했으나, 빈 골문을 노리는 득점 기회를 놓쳤다. 시드니와의 경기에서도 다시 한번 빅찬스를 날렸다. 이어진 첼시와의 경기에서는 출전조차 하지 못했다. 토트넘 유망주들의 희비가 엇갈리고 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com