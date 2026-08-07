'스페인으로 돌아온 슛돌이' 이강인, 마침내 서울에서 AT 마드리드 데뷔... "더 일찍 합류하지 못해 아쉬웠다"→생애 첫 'No.7' 출격

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]'슛돌이' 이강인(25·아틀레티코 마드리드)의 새로운 여정이 '대한민국 수도' 서울에서 막을 올린다. 새 유니폼과 등번호를 달고 상암벌에서 데뷔전을 치른다.

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아틀레티코 마드리드는 9일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 맨체스터 시티와 2026년 쿠팡플레이 시리즈 친선경기를 벌인다. 이강인이 마침내 명단에 이름을 올렸다. 선수단 합류가 공식화됐다. 디에고 시메오네 감독을 비롯한 얀 오블락, 호세 히메네스 등 아틀레티코 마드리드 선수단은 6일 입국했다. 따로 공항에 나오지 않은 이강인도 선수단에 곧바로 합류했다. 특별한 변수가 없다면 맨시티전이 이강인의 아틀레티코 마드리드 소속 첫 출격이다. 두 팀은 2023년에도 한국에서 맞대결을 치렀다. 당시 아틀레티코 마드리드가 2대1로 승리했다.

의미가 남다르다. 3년 만의 새로운 도전, 그 시작점이 될 경기다. 브라운관을 달궜던 어린 소년은 이제 한국 축구를 어깨에 짊어진 에이스가 됐다. 발렌시아부터 마요르카, 파리생제르맹(PSG)까지, 이강인은 매 시즌 성장을 거듭했다. 팀 커리어도 나날이 높아졌다. PSG와 함께 유럽챔피언스리그(UCL) 2연패를 비롯해 11개의 트로피를 들어올렸다. 2026년 북중미월드컵을 기점으로 대표팀에서도 독보적인 지위다.

만족은 없다. PSG에서 불안한 입지, 선수로서 도약이 필요했다. 아틀레티코 마드리드가 손을 뻗었다. 올여름 앙투안 그리에즈만(올랜도)이 팀을 떠나면서 공격을 주도할 선수가 부족했다. 볼 소유 능력, 탈압박, 차원이 다른 패스, 날카로운 킥 등으로 공격 기회를 창출하는 이강인의 능력에 주목했다. 끈질긴 구애 끝에 품었다. 이강인은 아틀레티코 마드리드의 손을 잡고 '축구 고향' 스페인으로 복귀했다. 등번호는 7번, 이강인이 데뷔 이후 처음으로 달아보는 번호다. 이견이 없는 에이스 대우다. 유니폼 재고를 매진시키는 등 입단 발표 직후부터 파급력도 대단했다.

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

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문제는 데뷔 시점과 장소였다. 이적이 조기에 마무리됐지만, 이강인의 선수단 합류 소식이 들려오지 않았다. 병역 문제가 발목을 잡았다. 항저우아시안게임 금메달로 4주간 기초 군사 훈련을 받고, 34개월 동안 544시간의 체육 분야 봉사활동을 하는 병역 특례 혜택을 받았다. 그러나 4주 군사 훈련을 받지 않아 추가적인 행정 절차가 필요했다. 해당 절차가 늦어지며, 합류 장소가 마드리드가 아닌 서울로 바뀌었다. 이강인은 최고의 컨디션을 유지하기 위해 FC서울 구단의 훈련장에서 구슬땀을 흘렸다. 아틀레티코 마드리드도 직접 맞춤형 계획을 전달했다. 맨시티전에서 그간의 훈련 성과와 새 시즌의 계획을 엿볼 수 있을 전망이다. '빅클럽' 맨시티를 상대로 이강인이 선보일 역할, 포지션 등 시메오네 감독의 활용 방안도 관전 포인트다.

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이강인도 미뤄진 합류의 아쉬움을 데뷔전에서 털어낸다. 그는 6일 공개된 구단과의 공식 인터뷰에서 "이렇게 훌륭한 클럽에 합류하게 돼 정말 기쁘고 행복하다. 새로운 동료들, 감독님, 코치진 모두와 만나보고 싶다. 세계 최고라고 알려진 아틀레티코 마드리드 팬들도 빨리 만나고 싶다"며 "하루빨리 시작하고 싶은 마음이 정말 크다. 구단도, 나도 가능한 한 빨리 합류하길 원했으나 서류 문제를 처리하는데 어려움이 조금 있었다. 더 일찍 합류하지 못해 아쉬웠다"고 했다. 조기 합류 불발의 아쉬움은 있지만, 고국 팬들과 새 도전을 함께하는 최고의 풍경을 서울에서 만들게 됐다. '7번' 이강인의 첫 무대, 더 높이 날아오를 모든 준비가 끝났다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com