[오피셜]'충격! 아프리카 신기록' 레알 마드리드, 코트디부아르 신성 얀 디오망데 영입 확정..'라이프치히에 이적료 총 1억4000만유로 지불, 무려 7년 장기 계약'

디오망데 캡처=레알 마드리드 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]코트디부아르의 신성 얀 디오망데가 마침내 스페인 거함 레알 마드리드의 유니폼을 입었다. 레알 마드리드와 독일 라이프치히의 이적료 협상이 마무리되면서 이적의 모든 게 끝났다. 두 구단은 이적료 1억4000만유로에서 합의했다. 디오망데는 레알 마드리드와 2033년 6월까지 무려 7년 장기 계약을 했다.

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레알 마드리드는 7일(한국시각) 공식 채널을 통해 디오망데 영입을 마무리했다고 발표했다. 구단은 디오망데와 향후 7시즌을 함께 하기로 결정했다고 전했다. 양 구단은 디오망데의 이적료를 공개하지 않았다. 하지만 이적 전문가 벤 제이콥스에 따르면 기본 1억2500만유로에다 옵션으로 1500만유로가 붙었다고 한다.

디오망데 캡처=레알 마드리드 구단 SNS

만 19세 디오망데는 역대 가장 비싼 아프리카 축구선수로 기록됐다. 종전 니콜라스 페페가 프랑스 릴에서 아스널로 이적할 때 세웠던 기록 7200만파운드를 훌쩍 넘겼다. 10대 선수로는 놀라운 이적이다. 지난 여름 스페인 레가네스에서 라이프치히로 이적한 뒤 월드컵에서 코트디부아르 대표로 활약한 10대 신성은 처음엔 리버풀과 파리생제르맹의 관심을 받았지만 레알 마드리드가 영입전에 뛰어들며 이후 협상에서 물러났다. 라이프치히는 디오망데의 이적료로 최소 1억3000만유로 이하는 협상 자체를 거부했다. 리버풀과 파리생제르맹은 그 금액은 너무 비싸다고 판단했다. 반면 레알 마드리드는 적극적으로 협상에 임했다.

디오망데 캡처=레알 마드리드 구단 SNS

그는 지난 시즌 라이프치히에서 36경기에서 13골-9도움을 기록하며 유럽 빅클럽들의 주목을 받았다. 디오망데는 앞서 파리생제르맹을 우선 순위에 두었지만 두 구단은 이적료 합의에 도달하지 못했다. 라이프치히와 파리생제르맹의 협상이 계속 맴돌았다. 이런 상황에서 레알 마드리드가 두 구단의 빈틈을 파고 들었다. 레알 마드리드는 프랑스 국가대표 마이클 올리세(바이에른 뮌헨) 영입을 먼저 고려했지만 이번 여름에 데려오는 게 불가능하다는 판단을 내리고 디오망데에 올인했다. 뮌헨 구단이 올리세를 이번 여름에 절대 팔지 않겠다는 입장을 계속 유지했기 때문이다. 디오망데와 개인 합의를 본 레알 마드리드는 라이프치히가 원하는 이적료 조건에 거의 근접한 제안을 하고 최종 합의를 이끌어냈다.

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2006년생인 디오망데의 현재 시장가치는 9570만유로다. 디오망데는 볼을 다루는 솜씨가 뛰어나며 드리블 돌파에 능하다. 골결정력은 물론이고, 동료를 활용하고 기회를 만들어내는 능력이 뛰어나다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com