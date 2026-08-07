[오피셜]'EPL 아스널, 이용만 당했다' 브라질 스타 비니시우스, 레알 마드리드와 6년 계약 연장..'조제 무리뉴 효과가 발휘됐다'

비니시우스 캡처=레알 마드리드 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]브라질 축구 스타 비니시우스 주니오르가 EPL 아스널 이적이 아닌 기존 소속팀 레알 마드리드 잔류를 선택했다.

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스페인 거함 레알 마드리드는 비니시우스와 2032년까지 산티아고 베르나베우에 머무는 새로운 6년 계약에 합의했다고 7일 구단 공식 채널을 통해 밝혔다.

만 26세의 비니시우스는 최근 몇 주 동안 아스널의 관심을 받았다. 아스널은 EPL 최고 연봉을 제시하면서 비니시우스의 마음을 흔들었다. 하지만 그는 레알 마드리드를 선택했다. 결과적으로 아스널이 협상에 이용당한 셈이다.

비니시우스는 자신의 SNS를 통해 '베르나베우에서의 8년은 너무 짧았다. 6년 더, 그리고 영원히'라는 글을 게시했다. 레알 마드리드 구단은 성명서를 통해 '비니시우스 주니오르는 우리 구단 역사상 가장 성공적인 시기 중 한때를 이끈 가장 중요한 선수 중 한 명이었다'고 평가했다.

비니시우스 캡처=레알 마드리드 구단 SNS

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영국 BBC에 따르면 이번 계약 협상은 레알 마드리드가 현지시각 5일 새로운 제안을 제시할 때까지 교착 상태에 빠져 있었다고 한다. 비니시우스가 이 새로운 조건을 긍정적으로 받아들이며 협상이 마무리됐다. 조제 무리뉴 감독이 비니시우스를 설득한 게 잔류에 영향을 주었다는 분석도 나오고 있다. 또 연봉이 대폭 인상됐고, 초상권도 일부 인정해주는 쪽으로 마무리된 것으로 알려졌다.

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비니시우스가 레알 마드리드의 제안을 거절했다면 아스널이 영입 협상에 속도를 냈을 것이다. 하지만 이제 EPL 챔피언 아스널은 윙어로 다른 선수를 영입해야 하는 상황에 처했다. 비니시우스의 재계약 소식은 레알 마드리드가 라이프치히로부터 코트디부아르 윙어 얀 디오망데 영입을 발표한 이후 곧바로 나왔다. 디오망데는 조제 무리뉴 신임 감독 체제하에서 레알 마드리드가 영입한 여섯 번째 여름 이적 선수다. 베르나르두 실바, 이브라히마 코나테, 덴젤 덤프리스, 마르크 쿠쿠레라, 칼로스 에스피에 이어 합류했다. 레알 마드리드는 스페인 국가대표 미드필더 로드리(맨체스터 시티)를 영입하려고 하지만 바르셀로나까지 가세하면서 협상이 꼬이고 있다.

비니시우스 캡처=레알 마드리드 구단 SNS

비니시우스는 2018년 브라질 구단 플라멩구에서 레알 마드리드로 이적했고, 또 3년 전 재계약했다. 기존 계약은 2027년 6월까지였다. 레알 마드리드와 그의 대리인들은 지난 18개월 동안 재계약을 두고 협상을 진행해왔고, 이제 계속 머물게 됐다.

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북중미월드컵에서 브라질 국가대표로 출전한 비니시우스는 최근 레알 마드리드로 복귀해 첫 프리시즌 훈련과 메디컬 테스트를 받았다. 비니시우스는 레알 마드리드 소속으로 통산 375경기에 출전해 128골을 기록 중이다. 그는 레알 마드리드에서 유럽챔피언스리그 우승 2회, 라리가 우승 3회, 코파 델 레이 우승 1회를 달성했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com