[오피셜]'미래 자원을 확보했다' 맨체스터 유나이티드, 콜롬비아 신성 미드필더 오로스코 영입..'조만간 1군에서 보게 될 것'

오로스코 캡처=맨체스터 유나이티드 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 유나이티드가 미래 자원이라고 볼 수 있는 콜롬비아 신성 크리스티안 오로스코를 영입했다.

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맨유 구단은 7일 구단 공식 채널을 통해 '콜롬비아 구단 포르탈레사로부터 유망한 젊은 미드필더 크리스티안 오로스코 영입을 완료했다고 발표했다. 구체적인 계약 기간 대신 장기 계약을 했다고 알렸다.

만 18세의 오로스코는 로호FC 아카데미를 거쳐 성장했으며, 지난 시즌 콜롬비아 1부 리그 포르탈레사 소속으로 5경기에 출전했다. 맨유는 이 선수를 꾸준히 관찰했고, 미래 성장 가능성을 보고 이번에 영입을 확정했다.

오로스코 캡처=맨체스터 유나이티드 구단 SNS

오른발을 주로 쓰는 오로스코는 미드필더이며 수비수로 출전한 경험도 있다. 그는 체력적으로 강하며 뛰어난 패스 배급 능력을 갖추고 있다. 오로스코의 주 포지션은 수비형 미드필더. 키 1m78m이며 체중 72㎏인 그는 수비형 미드필더치고 체구가 압도적인 편은 아니지만, 볼을 잘 빼앗고 효과적으로 뿌려줄 수 있다고 한다.

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오로스코는 U-17 대표팀까지 거치며 콜롬비아 연령별 대표로 꾸준히 활약하고 있다. 이 재능 있는 미드필더는 새로운 환경에 적응하고 성장을 이어가기 위해 우선 맨유 아카데미(유스팀)에 합류할 예정이다. 맨유 팬들은 오로스코의 올드 트래포드 입단을 환영했고 또 그가 영국에서 커리어의 다음 장을 시작함에 따라 성공을 기원했다. 전문가들은 '오로스코를 조만간 1군에서 보게 될 것'이라고 전망했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com