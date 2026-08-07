[오피셜]'놀랍다! 7년 더 함께 간다' EPL 챔피언 아스널↔에미레이트 항공, 파트너십 2033년까지 연장 합의..'2006년 시작해 27년 동행한다'

아스널과 에미레이트항공이 7년 더 함께 하기로 했다. 캡처=아스널 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 챔피언 아스널이 에미레이트 항공과의 파트너십을 2033년까지 연장하기로 합의했다.

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아스널은 7일(한국시각) 구단 공식 채널을 통해 에미레이트 항공과 계속 함께 하기로 했다고 발표했다. 이로써 에미레이트 항공은 유니폼 전면 스폰서이자 훈련복 및 경기장 명칭 사용권(네이밍 라이츠) 파트너 지위를 유지하게 됐다. 양 측은 구체적인 세부 사항은 공개하지 않았다.

아스널과 에미레이트항공이 7년 더 함께 하기로 했다. 캡처=아스널 구단 SNS

이번 계약 연장은 아스널이 에미레이트 스타디움으로 이전한 2006년에 시작돼 20년간 이어져 온 파트너십을 계속 이어가게 된 것이다.

이번 재계약은 지난 시즌 아스널의 프리미어리그 우승에 이은 구단 역사상의 중요한 시점에서 이뤄졌다. 새로운 합의에 따라 에미레이트 컵을 포함한 여러 프로젝트가 계속 운영될 예정이라고 한다. 아스널은 오는 9일 보루시아 도르트문트와 에미레이트 컵 경기를 갖는다.

아스널과 에미레이트항공이 7년 더 함께 하기로 했다. 캡처=아스널 구단 SNS

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리차드 갈릭 최고경영자(CEO)는 성명을 통해 "프리미어리그 우승은 우리 구단 역사상 엄청나게 자랑스러운 순간이자 아스널과 관련된 모든 이들의 성과"라며 "에미레이트는 지난 20년간 구단을 형성해 온 결정적인 순간과 도전, 성취를 함께하고 이 여정을 곁에서 지켜보며 이러한 성공의 필수적인 부분을 차지해 왔다"고 평가했다.

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다가오는 주에 파트너십 20주년을 맞이하는 아스널과 에미레이트는 전 아스널 선수이자 독일 국가대표 수비수 페어 메르테사커가 출연한 주요 순간들을 기념하는 홍보 영상도 공개할 예정이라고 한다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com