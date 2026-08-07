'충격적인 하이재킹' HERE WE GO 속보! 월드컵 골든볼 수상자 로드리의 변심, 레알 마드리드가 아닌 FC바르셀로나..'개인 합의 후 맨시티와 이적료 협상 중'

로드리 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]놀라운 반전이다. 북중미월드컵 골든볼 수상자인 스페인 국가대표 미드필더 로드리(맨체스터 시티)의 차기 행선지가 달라지고 있다. 레알 마드리드 이적이 유력한 상황이었가다 갑자기 라이벌 FC바르셀로나로 돌변했다.

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로드리는 무조건 스페인으로 돌아오고 싶어한다. 레알 마드리드와 먼저 접촉했다. 개인 합의가 된 가운데 레알 마드리드가 맨시티와의 이적료 협상을 제대로 풀지 못했다. 그런 가운데 FC바르셀로나가 뛰어들었다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Rodri celebrates after receiving the Golden Ball award REUTERS/Lee Smith

유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노는 7일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 '바르셀로나가 로드리와의 계약에 있어 그린 라이트를 획득했다. 로드리는 바르셀로나가 제시한 모든 계약을 조건을 수용했다. 그는 이적을 원한다'고 보도했다.

이제 남은 건 바르셀로나가 맨시티와 이적료 협상을 마무리하는 것이다. 로마노에 따르면 바르셀로나 구단은 맨시티와 최대한 빨리 구단간 합의를 이끌어 내려고 할 것이라고 전했다. 바르셀로나 구단이 이번 로드리 영입을 확정하게 된다면 충격적인 하이재킹으로 역사에 남을 것이다.

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레알 마드리드는 월드컵 우승을 이끈 스페인 대표팀 주장의 이적을 두고 계속 맨시티와 협상을 진행해 왔으나, 양측 간에 진전은 거의 이루어지지 않았다. 로드리와의 연봉 등 개인 조건을 전혀 문제가 되지 않았다. 오로지 이적료를 둘러싼 맨시티와의 협상이 발목을 잡았다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Rodri celebrates winning the Golden Ball award REUTERS/Kai Pfaffenbach

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바르셀로나는 이런 두 구단의 빈틈을 파고 들었다. 유럽 축구 이적 전문가인 벤 제이콥스 기자는 최근 바르셀로나가 로드리 영입 경쟁에서 앞서 나가고 있다고 전했다. 로마노도 '로드리가 바르셀로나에 가능성을 열어두었다"고 전했다.

로드리는 맨시티와 2027년 6월까지 계약돼 있다. 맨시티 구단 입장에서도 이번 여름 이적시장이 아니면 이적료를 제대로 챙기기 어렵다. 로드리는 맨시티 구단과 재계약을 할 의사가 없음을 전달한 것으로 알려졌다. 맨시티가 현재 요구하는 이적료는 약 4000만파운드 정도로 알려졌다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com