[오피셜]2358억 초대박 계약! '챔스 우승 0회' 아스널을 왜 가? 비니시우스, 레알과 동행 연장 확정 "무려 6년 계약"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]비니시우스가 레알 마드리드와 재계약을 체결했다.

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레알 마드리드는 7일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '비니시우스 주니오르가 2032년까지 계약을 연장했다'고 보도했다.

레알은 '레알 마드리드와 비니시우스는 계약 연장에 합의했으며, 이에 따라 비니시우스의 계약은 2032년 6월 30일까지 유효하다'며 '비니시우스는 우리 역사상 가장 성공적인 시기 중 하나에서 가장 중요한 선수 중 한 명이 되었다'고 전했다.

로이터연합뉴스

재능으로는 이견이 없는 선수다. 세계에서 손꼽는 최고의 윙어 중 한 명이다. 2018년 레알로 이적한 이후 줄곧 성장세를 보이며 레알의 핵심 선수로 거듭났다. 2021~2022시즌 레알의 유럽챔피언스리그 우승을 이끌며 에이스 반열에 오른 비니시우스는 이후 올 시즌까지 줄곧 시즌 20골 이상을 기록하는 정상급 선수로 완벽하게 자리 잡았다.

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올 시즌도 활약은 여전했다. 킬리안 음바페가 레알의 핵심 공격수로 자리 잡았으나, 비니시우스의 영향력도 적지 않았다. 59경기에서 23골 11도움을 기록하며 음바페와 함께 레알 공격의 한 축을 맡았다. 파괴적인 돌파 능력, 수준급의 골 결정력, 뛰어난 클러치 활약 등 세계 정상급 팀에서 에이스로 활약을 모든 요소를 갖췄다.

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문제는 비니시우스를 둘러싼 논란이다. 비니시우스는 2024년 발롱도르 2위와 함께 레알 선수단과 수뇌부가 발롱도르 시상식 참석을 거부하며 축구계 화제의 인물로 관심을 받기 시작했다. 이후에는 인성 논란과 불화설이 터졌다. 발단은 비니시우스의 태도 문제였다. 경기 중 안일한 수비 가담과 외적인 행동들이 트러블을 일으켰고, 레알 선수단과 코치진 모두 불만이 커진 상황이다.

스페인의 스포르트는 '비니시우스의 동료는 더 이상 그에게 시간을 낭비하지 않을 것이라고 말했다. 일부는 비니시우스가 상대 선수, 심판, 동료, 코치진에게까지 도전적인 태도를 보이며 문제가 생겼다고 말했다. 비니시우스는 지난 아틀레티코 마드리드와의 유럽챔피언스리그 2차전 경기 후에도 주드 벨링엄과 무례한 발언으로 신경전을 벌였고, 카를로 안첼로티와 수석 코치에게 도전하기도 했다'라고 전했다. 음바페와의 불화설도 제기됐다. 스포르트는 '레알은 이미 비니시우스와 음바페 사이의 영구적인 갈등을 지적하고 있다. 두 선수는 경기장에서 서로를 이해하지 못한다'라며 '비니시우스는 레알이 음바페를 택했고, 자신을 뒤로 밀어낸다고 생각한다. 그는 급여에서도 무시당했다고 생각한다'라고 밝혔다.

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레알은 비니시우스와의 계약 만료가 1년 남은 시점, 여전히 재계약을 고민 중이었다. 논란과 더불어 연봉 견해 차이가 가장 큰 문제다. 비니시우스의 요구 금액에 쉽사리 다가서지 못하는 레알이기에, 재계약 협상에 실패한다면 매각까지도 고민하는 입장이었다. 하지만 아스널의 적극적인 구애가 레알의 입장을 바꿨다. 비니시우스를 잃을 수도 있다는 상황에 조세 무리뉴 감독이 재계약을 적극적으로 요구하며 레알은 상향된 조건을 제시하고 계약을 체결했다.

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레알의 재계약 조건은 대단했던 것으로 보인다. 스페인의 아스는 '구단이 상당한 노력을 기울였다는 것을 알고 있다. 이번 새로운 제안은 자신의 위상에 걸맞게 구단 최고 연봉 선수 대열에 합류하는 것이라고 생각한다. 시즌당 순수익은 약 2400만 유로(약393억원)에 달할 것이다'고 전했다. 6년 계약임을 고려하면 연봉만 무려 2358억에 달하는 초대형 계약이다. 비니시우스로서는 아스널의 구애와 함께 도리어 레알과의 협상에 우세한 위치를 점하며, 레알 레전드로 다가가는 길을 걷게 됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com