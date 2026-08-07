'충격, 그리즈만 유니폼의 최대 4배 더 팔릴 것이다' 아틀레티코 선수단에 합류한 이강인 7번 유니폼 국내 완판, 구단 '깊은 인상, 연착륙할 것이다'

이강인 캡처=아틀레티코 마드리드 구단 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]마침낸 한국 축구 국가대표 에이스 이강인이 새로 이적한 스페인 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 프리시즌 친선 매치를 위해 내한한 아틀레티코 선수단과 6일 처음으로 만나, 인사했고 또 팀 훈련에 들어갔다. 디에고 시메오네 감독은 이번 내한 스쿼드를 26명으로 꾸렸다. 아틀레티고 선수단은 6일 내한했다. 아틀레티코는 오는 9일 서울월드컵경기장에서 EPL 강호 맨체스터 시티와 친선경기를 갖는다.

Advertisement

스페인 매체 마르카는 아틀레티코 마드리드의 이번 내한 움직임을 상세히 보도하고 있다. 마르카는 등번호 7번을 단 이강인이 지난 시즌 앙투안 그리즈만(올랜도)보다 3배에서 4배 더 많은 유니폼 판매량을 기록할 것으로 추정된다고 7일 보도했다. 이강인이 유니폼 판매 폭주를 터트린 아틀레티코의 팀 역동성에 완벽히 적응했다고 평가했다.

시메오네 감독과 포옹하는 이강인(오른쪽) 캡처=아틀레티코 마드리드 구단 SNS

마르카는 이강인은 지난 시즌을 끝으로 MLS(메이저리그사커)로 이적한 그리즈만의 후계자로서 희망차고 기대되는 새로운 도전을 시작할 준비를 마쳤다고 전했다. 이강인을 국내에서 3주 동안 고강도 훈련을 진행했고, 최근 며칠간은 적절한 시기를 기다리며 로베르 아빌레스의 직접적인 지도하에 훈련을 마쳤다. 또 한국 축구의 아이콘은 6일 아틀레티코 팀의 일원으로 합류했다. 이강인은 스페인에서 12시간 동안 비행을 마치고 도착한 새 동료들의 서울 숙소 호텔 도착 현장에서 특별한 호스트 역할을 맡아, 선수 한 명 한 명과 인사를 나눈 후 이어진 회복 세션에 참가했다고 전했다.

이강인은 7일 시메오네 감독의 지휘 아래 그라운드에서 첫 훈련을 했다. 최고의 상태로 팀 훈련에 합류하기 위한 그의 노력은 빠른 적응을 예고하고 있다. 팀과 떨어져 별도의 개인 훈련을 진행했지만 오는 맨시티전에서 45분 정도를 소화할 가능성도 배제할 수 없다고 전망했다.

이강인 캡처=아틀레티코 마드리드 구단 SNS

Advertisement

이강인은 병역 특례 관련 서류에 대한 행정 절차로 인해 한국을 떠나지 못하는 동안에도 컨디션을 끌어올렸을 뿐만 아니라, 구단 내 여러 관계자들에게 그의 태도 및 팀을 둘러싼 상황에 대한 깊은 이해도를 보였다고 한다. 구단 내부 관계자들에게 깊은 인상을 남기며 아틀레티코에 연착륙할 것으로 보인다고 마르카는 예상했다.

Advertisement

마르카는 결국 이는 그리즈만의 바통을 이어받을 수 있다는 기대와 신뢰에 부응하기 전 거둔 좋은 출발이라고 평가했다. 이미 그가 세계적인 아이콘으로서 그 역할을 해내고 있는 영역은 유니폼 판매다. 파리생제르맹 시절 킬리안 음바페(현 레알 마드리드)마저 제치고 유니폼 판매량 1위를 기록했던 것처럼, 이제는 '붉은색과 흰색 줄무늬(아틀레티코 마드리드)' 유니폼을 입고 아시아 커뮤니티 전체를 흔들어 놓았다고 의미를 부여했다. 이강인의 아틀레티코 이적이 발표된 후 서울에서는 7번이 새겨진 유니폼 재고가 완판됐다고 한다. 아틀레티코 선수로서 그리즈만의 마지막 시즌에 판매된 수량보다 3배에서 4배 많은 판매량을 기록할 것이라는 추정치가 나오고 있다. 놀라운 수치라고 평가했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com