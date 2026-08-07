[오피셜]'변한 건 전혀 없다, 월드컵 보이콧 한다' 유럽축구연맹, FIFA 내부 경영진 지지받은 인판티노 회장에게 직격탄 쐈다..'잉글랜드축구협회 지지 철회 성명 발표'

FILE - UEFA President Aleksander Ceferin, left, talks to FIFA President Gianni Infantino before a round of sixteen match between Switzerland and Italy at the Euro 2024 soccer tournament in Berlin, Germany, Saturday, June 29, 2024. (AP Photo/Matthias Schrader, File) FILE PHOTO

FILE - FIFA President Gianni Infantino, right, talks to UEFA President Aleksander Ceferin during the FIFA 75th Congress at the Conmebol Convention Center in Luque, Paraguay, Thursday, May 15, 2025. (AP Photo/Fernando Calistro, File) FILE

FIFA president Gianni Infantino leaves after attending a Women AFCON 2026 soccer match between Malawi and Zambia, in Rabat, Morocco, Wednesday, Aug. 5, 2026. (AP Photo)

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[스포츠조선 노주환 기자]유럽축구연맹(UEFA)는 지아니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장에 대한 지지를 하지 않으면 월드컵을 포함한 FIFA 대회에 대한 보이콧 입장을 그대로 유지한다고 기존 입장을 다시 밝혔다.

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UEFA는 인판티노 회장에 대한 FIFA의 옹호가 아무것도 바꾸지 못한다며 월드컵을 포함한 대회 보이콧을 여전히 강행할 수 있다고 영국 매체 BBC가 7일(한국시각) 보도했다. 게다가 잉글랜드축구협회(FA)는 월드컵 지분을 민간 투자자에게 매각하려는 계획에 반발하여 인판티노 회장에 대한 지지를 철회하는 서한을 보냈다. 잉글랜드에 앞서 웨일스, 세르비아, 스웨덴 축구협회가 인판티노 회장에 대한 지지를 철회한다는 성명을 발표한 바 있다.

FILE - UEFA President Aleksander Ceferin, right, and FIFA President Gianni Infantino pose during the 48th UEFA congress in Paris, Thursday, Feb. 8, 2024. (AP Photo/Christophe Ena, File) FILE PHOTO

UEFA는 7일 성명을 통해 인판티노의 계획이 폐기되었음에도 불구하고 자신들의 조건이 충족되지 않았다고 밝혔다. 성명서에서 "첫째, 주요 대회를 매각하려는 제안이 철회되어야 했다. 둘째, 이러한 방식으로 경기를 훼손하려는 시도가 다시는 일어나지 않을 것이라는 보장이 있어야 한다"라고 밝혔다.

FIFA는 하루 전 아프리카 사무소가 있는 모로코에서 FIFA 내부 주요 수뇌부 긴급 회의를 통해 인판티노 회장에 대한 신뢰를 발표했다. 긴급 회의 후 발표된 성명에서 마티아스 그라프스트뢰름 사무총장과 경영진은 인판티노 회장에 대한 전폭적인 지지를 재확인했다고 달라진 분위기를 전했다. FIFA는 이번 회의에서 FFE(FIFA 포워드 엔터프라이스)와 관련된 실수를 인정했다고 밝혔다. 또 FIFA 이사회와 회원국 협회가 "이 과정에서 제외되었다고 느끼게 할 의도는 없었으며, 절차가 다르게 처리되었어야 했다"고 잘못을 인정했다. FIFA는 이러한 오류에 대해 사과하고 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 하겠다는 약속을 담은 서한을 이사회와 회원국 협회에 보냈다.

(FILES) UEFA president Aleksander Ceferin addresses a press conference at the 50th UEFA Ordinary Congress in Brussels on February 12, 2026. UEFA president Aleksander Ceferin says on August 6, 2026 one of his mantras is to "choose your battles", but European football's governing body is now locked in a bitter fight with FIFA boss Gianni Infantino. Ceferin has previously called himself an "underdog" leader, despite having been at the helm of UEFA since 2016 and pushed through a statute change which will allow him to run for a fourth term next year. (Photo by Pau BARRENA / AFP)

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하지만 UEFA는 FFE 제안을 "조잡하고, 밀실에서 이루어진, 불투명한 거래"라고 부르며 이미 인판티노 회장에 대한 신뢰를 잃었다고 밝힌 바 있다. 인판티노는 자회사 FFE를 통해 남녀 월드컵을 포함한 자사 대회에 대한 민간 투자를 유치하는 제안을 지지할 경우, 모든 축구협회에 4000만달러를 제공하겠다고 제안했었다.

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UEFA는 성명에서 "UEFA는 지난 성명을 통해 인판티노 회장단에 대한 신뢰를 잃었다는 점을 매우 분명히 밝혔다. 그 입장은 유지된다. FIFA 회장에게 고용돼 있는 일부 사람들이 회장의 의견에 동의한다는 어제의 발표는 아무것도 바꾸지 못한다"고 주장했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com