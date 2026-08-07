'월드컵 골든볼' 로드리 충격 결정, BBC 대서특필 "레알 마드리드 거절하고, 바르셀로나"→이적료 제안까지 등장 "첫 오퍼 980억"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]로드리가 바르셀로나로 향하는 문을 열었다.

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영국의 BBC는 7일(한국시각) '바르셀로나는 로드리가 맨시티와 협상을 시작해도 좋다는 동의를 했다고 알려졌다'고 보도했다.

BBC는 '맨체스터 시티는 현재 아시아 지역에서 프리시즌 투어를 진행 중이며 다음 주 일요일 커뮤니티 실드에서 아스널 과 맞붙지만, 로드리는 아직 팀 동료들과 합류하지 못했다. 소식에 따르면 맨체스터 시티 관계자는 해당 선수가 다음 시즌에도 활약할 것으로 기대하고 있으며, 이적을 고려하려면 상당한 이적료가 제시되어야 할 것이라고 밝혔다. 다만 그는 바르셀로나로 이적해 페란 토레스, 라민 야말, 파우 쿠바르시, 페드리 등 국가대표팀 동료들과 재회할 수 있다'고 전했다.

로이터연합뉴스

바르셀로나 소식에 정통한 카데나 세르 소속 닐 솔라 기자는 '바르셀로나는 맨시티를 설득하고 로드리 이적을 성사시키기 위한 제안을 준비하고 있다. 첫 번째 제안은 총액 6000만 유로(약 980억원) 정도가 될 수 있다'고 전했다.

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세계 최고의 선수 중 한 명이다. 수비형 미드필더에서는 현역 선수 중 견줄 수 있는 비교 대상이 없는 로드리다. 맨시티에서 엄청난 트로피들과 함께 높은 평가를 받았다. 드리블, 기술, 수비, 피지컬, 활동량, 슈팅까지 부족한 부분을 찾기 어려운 완벽한 육각형에 가까운 선수, 어느 팀이든 원하는 재능이었다. 십자인대 파열 부상 복귀 후 기복이 있기도 했으나, 여전히 세계 최정상의 기량을 자랑한다.

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최근에는 2026년 북중미월드컵에서 스페인을 16년 만에 세계 정상으로 이끌었다. 엄청난 활약을 선보인 로드리는 우승의 공로를 인정받으며 골든볼을 수상했다. 발롱도르와 월드컵 골든볼까지 개인 수상에서도 범접할 수 없는 수준까지 올라서고 있는 로드리다.

로이터연합뉴스

당초 로드리에 대한 레알의 관심은 꾸준했다. 지난해 여름부터 여러 차례 로드리의 레알 이적 가능성이 거론됐다. 다만 맨시티는 로드리를 지키고자 하는 의지가 확고했다. 유럽축구 이적시장 전문가 마테오 모레토 기자는 '맨시티는 몇 주 동안 로드리와의 계약 연장 협상을 진행해 왔으며, 이제 그를 리그에 최소 1년 더 묶어두기 위해 이 과정을 가속화할 의향이다'고 밝히기도 했었다.

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하지만 상황이 바뀌었다. 레알이 지지부진한 모습을 보이는 사이, 바르셀로나가 뛰어들며 로드리는 레알 대신 바르셀로나행에 무게를 두고 있는 것으로 보인다. 맨시티로서는 월드컵까지 우승 시킨 최고의 미드필더를 쉽게 놓칠 수 없다. 그렇기에 재계약까지 제안했지만, 로드리의 이적 의지가 확고하다면 되돌리기 쉽지 않다.

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로드리의 거취가 이적시장을 달구고 있다. 바르셀로나로 바뀐 목적지가 로드리의 이적 여부에 어떤 영향을 줄지도 귀추가 주목된다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com