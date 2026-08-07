사우디 2100억 거절→오현규 옆자리도 불발...살라는 왜 이을용 후배가 됐나, "튀르키예 최고 연봉, 오나나가 직접 전화해 설득"

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[스포츠조선 이현석 기자]모하메드 살라가 트라브존스포르를 선택한 배경에는 확실한 이유가 있었다.

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데일리메일은 7일(한국시각) '살라가 튀르키예 4대 구단에 입단하게 된 과정'이라며 살라의 이적을 조명했다.

트라브존스포르는 6일 구단 홈페이지를 통해 '모하메드 살라와 2년 계약을 체결했다'고 공식 발표했다.

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살라는 2025~2026시즌을 끝으로 리버풀을 떠났다. 화려했던 여정의 마무리였다. 당초 2027년까지 계약이었던 살라는 구단과 합의를 통해 계약을 조기 종료하기로 결정하며 리버풀에서의 생활에 마침표를 찍었다.

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잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 대표하는 최고의 공격수였다. 2017년 리버풀에 입단한 순간부터 확실한 팀의 에이스로서 활약했다. 각종 기록을 휩쓸며 리버풀 역대 최고의 선수 중 한 명으로 나아갔다. EPL 골든 부트(득점왕)만 4회를 차지했고 2017~2018시즌, 2024~2025시즌에는 EPL 올해의 선수로도 선정됐다. 2024~2025시즌에는 공식전 52경기에서 34골23도움이라는 엄청난 스탯을 기록했다.

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다만 2025~2026시즌은 조금 달랐다. 기량 하락이 가장 큰 원인이었다. 한 시즌 만에 영향력이 크게 떨어진 살라는 슬롯 감독 체제에서 도리어 팀 경기력을 하락시키는 요인으로 평가받았다. 이별을 피할 수 없었다. 살라는 안필드에서의 마지막 경기 후 살라는 눈물을 보였고 "정말 많이 울었다"며 "내 평생 흘린 눈물보다 오늘 더 많이 울었다"고 소감을 밝혔다.

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이후 살라의 행선지가 관심을 모았다. 당초 사우디아라비아와 미국 메이저리그사커가 가장 앞서 나가고 있다는 평가를 받았으며, 유럽 구단들의 이름까지 거론됐다. 사우디는 이미 지난해 여름부터 살라에게 2100억에 달하는 연봉 제안까지 건넸다는 소식도 전해진 바 있다. 이후 베식타스가 등장했다. 협상에 돌입했지만, 살라를 품지 못했다.

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뜻밖의 행선지는 트라브존스포르였다. 과거 이을용, 석현준이 뛰었던 팀으로, 기존에 언급된 팀들보다는 이름값이 떨어지는 것이 사실이었다. 비결은 역시 노력과 투자였다. 데일리메일은 '트라브존스포르는 살라에게 팀 공격을 이끄는 역할과 함께 튀르키예 리그 최고 연봉 조건을 제시했다. 또한 안드레 오나나가 임대 생활을 하며 살라에게 직접 전화해 대화를 나눴다. 이 실득이 큰 영향을 미쳤다'고 설명했다.

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이외에도 살라는 여러 보너스와 이름을 포함한 계약, 이집트 수도인 카이로와의 직항 항공편 등의 다양한 제안을 통해 트라브존스포르 유니폼을 입게 됐다. 튀르키예 최고 연봉을 받게 된 살라가 트라브존스포르를 어떤 위치까지 이끌지도 관심을 모을 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com