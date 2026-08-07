[오피셜]'구단 최초다' FC서울, 유스 5명 동시 준프로 계약 체결! "서울 오산고 황금세대의 도전, 이제는 프로무대"

FC서울이 준프로계약을 체결한 오산고 소속 선수들. 사진제공=FC서울

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[스포츠조선 노주환 기자]FC서울이 구단 산하 유스팀 서울 오산고 소속 김강준 신지섭 이서현 정현웅 정하원 5명의 유망주와 동시에 준프로계약을 체결했다. 한 번에 5명의 유스 선수와 준프로계약을 체결한 것은 구단 역사상 처음이다.

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고등학교 3학년 선수 4명과 2학년 정하원까지 총 5명이 FC서울의 미래를 향한 새로운 도전에 나선다. 특히 이번 준프로계약은 9월부터 치러지는 아시아 챔피언스리그2를 병행해야 하는 FC서울이 선수단의 스쿼드를 강화하는 동시에, 구단 유스 시스템에서 성장한 선수들에게 국제 무대 경험을 쌓을 기회를 제공하기 위해 이뤄졌다. 이번에 준프로계약을 체결한 선수들은 각기 다른 포지션과 장점을 갖추고 있어 장기적인 유망주 육성은 물론, 선수단 운영에도 다양한 선택지를 제공할 것으로 기대된다.

FC서울 산하 유스팀인 오산고는 올 시즌에만 백운기 전국 고등학교 축구대회, 코리아풋볼파크 U-18챔피언스컵, K리그 U-17 챔피언십을 잇달아 제패하며 FC서울 유스팀 역사상 가장 강력한 팀이란 평가를 받고 있다.

정현웅은 FC서울 U-15 출신으로 대한민국 U-17 대표팀에 선발돼 국제 무대 경험을 쌓은 측면 공격수다. 민첩한 방향 전환과 드리블이 장점이며, 뛰어난 볼 터치와 일대일 돌파를 바탕으로 상대 수비를 흔드는 공격 자원으로 기대를 모으고 있다. 최근에는 U-20 대표팀 훈련 명단에 이름을 올리며 2027년 FIFA U-20 월드컵 출전을 목표로 하고 있다.

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1m90 장신 중앙 수비수 김강준도 준프로 명단에 올랐다. 김강준은 빼어난 신체 조건과 파워를 활용한 대인 수비 및 경합 능력이 강점이다. 침착한 빌드업과 전진 과정에서의 판단력이 꾸준히 발전하고 있어 향후 성장 가능성이 큰 수비 자원이다.

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신지섭은 왕성한 활동량과 적극적인 경기 운영이 장점인 오른쪽 측면 수비수다. 중앙 미드필더에서 측면 수비수로 포지션을 전환한 뒤 빠르게 성장세를 보이고 있다. 뛰어난 전술 이해도와 안정적인 수비 대응 능력을 갖췄으며, 폭넓은 움직임을 바탕으로 팀에 활력을 불어넣을 수 있다.

FC서울이 준프로계약을 체결한 오산고 소속 선수들. 사진제공=FC서울

FC서울 U-12와 U-15를 거친 이서현도 구단 유스 시스템에서 꾸준히 성장한 측면 수비수다. 좌우 측면을 모두 소화할 수 있으며 민첩성과 풍부한 활동량, 안정적인 기본 기술이 돋보이는 지능적인 측면 수비수로 평가받고 있다.

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유일한 2학년 정하원은 FC서울 U-15를 거쳐 오산고에서 성장하고 있는 수비형 미드필더다. 1m88의 큰 키를 갖췄으며 전진 패스와 롱패스, 좌우 전환 패스를 활용한 후방 빌드업과 안정적인 경기 운영이 강점이다.

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FC서울은 이번 준프로계약을 통해 선수단의 경쟁력을 높이는 동시에 유스 선수들이 프로 무대를 향한 꿈을 이어갈 수 있는 성장 경로를 더욱 공고히 해 나갈 계획이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com