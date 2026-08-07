[오피셜]'전주성과 짧은 6개월 동행 후 떠났다' 브라질 미드필더 오베르단, 전북 현대→일본 1부 오카야마 완전 이적..'이적료 150만달러 합의'

전북 현대를 떠난 오베르단 캡처=전북 현대 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]브라질 출신 미드필더 오베르단(30)이 전북 현대에서 일본 J리그 파지아노 오카야마로 이적했다.

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전북과 오카야마 두 구단은 7일 공식 채널을 통해 오베르단의 이적을 발표했다. 전북 구단은 SNS를 통해 '오베르단이 파지아노 오카야마로 이적하며 전북과의 동행을 마무하게 되었다. 오베르단의 앞날에 행운이 함께 하길 바란다'고 알렸다. 오카야마 구단은 '오베르단을 영입했다'고 전했다. 등번호 80번을 달기로 했다고 알렸다. 두 구단은 오베르단의 이적료를 공개하지 않았지만 150만달러 수준으로 알려졌다. 오베르단은 오카야마 홈페이지를 통해 "오카야마에서 플레이 할 기회를 받고, 매우 기쁘게 생각하는 것과 동시에, 강한 의욕으로 넘치고 있다. 팀의 일원으로서 동료들과 힘을 합쳐 클럽의 목표 달성을 향해 훌륭한 시즌을 보내고 싶다. 그라운드에서 항상 높은 동기 부여를 가지고 전력을 바치는 걸 약속한다"고 밝혔다.

전북 팬들은 이 소식에 "짧지만 고마웠다" "앞날을 응원한다" "생큐 오베르단" 등의 반응을 올렸다. 지난 1월초 포항 스틸러스에서 이적한 오베르단은 '전주성'에서의 6개월여의 여정을 남기고 떠났다. 오카야마 구단이 전북에 오카야마의 바이아웃 금액을 지불하기로 하면서 이번 이적은 빠르게 진행됐다. 오베르단은 전북에서 총 21경기에 출전 1골-1도움을 기록했다. 전북 구단과 오베르단의 동행은 오래가지 않았다. 오카야마는 바이아웃은 물론이고, 현재 연봉 보다 더 높은 금액을 제시한 것으로 알려졌다.

오베르단 사진제공=한국프로축구연맹

오베르단은 중앙 미드필더와 수비형 미드필더를 모두 소화하는 멀티 플레이어다. 중원에서 활동량이 많고, 상대의 공격 흐름을 잘 끊는 편이다. 2023년 포항 스틸러스를 통해 K리그에 데뷔한 그는 코리아컵 우승을 경험했고, '2024 K리그1 베스트11' 미드필더 부문에 뽑히기도 했다.

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전북은 7일 현재 정규리그 3위를 달리고 있다. 리그 21경기 동안 총 27골로 득점력 부재가 아쉬운 부분으로 지적받고 있다. 오카야마는 한국 국가대표 공격수 출신 나상호가 뛰고 있다. 오카야마는 새 2026~2027시즌을 8일 시작한다. 개막전 상대는 세레소 오사카와의 원정이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com