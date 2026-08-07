韓 축구 꿈도 못 꿨다, 日 마침내 초대형 이적! HERE WE GO급 깜짝 발표 "일본 국대 수문장, PSG 이적까지 단 한 걸음"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]일본 대표팀에 빅클럽 골키퍼가 추가될 예정이다.

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유럽축구 이적시장 전문가 니콜로 스키라 기자는 7일(한국시각) '스즈키 자이온이 파리 생제르맹(PSG)으로 3600만 유로에 이적하는 것에 한 걸음만 남았다. 2031년까지 계약이 준비가 완료됐다'고 전했다.

스키라는 앞서 4일 'PSG가 스즈키를 영입하려고 시도 중이다. 이미 스즈키는 PSG와는 2031년까지 개인 합의를 마쳤다'고 밝힌 바 있다.

로이터연합뉴스

PSG는 올여름 골문 보강이 시급한 문제 중 하나다. 2025~2026시즌을 앞두고 팀을 떠난 잔루이지 돈나룸마의 공백을 제대로 채우지 못했다. 뤼카 슈발리에가 기대와 달리 영입 이후 부진했고, 자바르니 사포노프가 대체했지만 만족스러운 경기력은 아니었다. 루이스 엔리케 감독은 새로운 골키퍼를 원했다.

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주목한 선수는 바로 스즈키였다. 발밑을 활용한 탁월한 패스 실력, 킥 능력은 높은 평가를 받으며 뚜렷한 성장세를 보인 스즈키는 일본 대표팀의 주전 수문장이다. 가나인 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어나 일본에서 프로 경력을 시작했지만, 이른 나이에 유럽 무대로 진출했다. 신트트라위던을 거쳐 파르마 유니폼을 입으며 유럽 5대 리그에 입성했다.

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실수와 볼 처리 등의 아쉬움도 있었지만, 빅리그에 적응하며 약점보다 강점이 드러나는 선수로 변모했다. 현재는 파르마의 확고한 주전 골키퍼이자, 일본 대표팀 최고의 인기 선수 중 한 명으로 활약하고 있다. 당초 PSG 외에도 유벤투스가 스즈키 영입을 노렸으나, PSG가 적극적인 계약 의지를 선보이며 앞서 나간 것으로 보인다.

PSG가 스즈키를 품는다면 이강인의 이적으로 자칫 끊어질 수 있었던 아시아 시장과의 접점을 이어갈 수 있다. 일본 대표팀 핵심이라는 점을 고려하면 일본 내 PSG의 인기가 공고해질 수 있다. 아시아 골키퍼가 빅클럽의 주전으로 뛰는 모습까지 고려하면 인기는 더 높아질 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com