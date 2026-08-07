'제2의 그리즈만 변신 시작됐다' 이강인, 아틀레티코 선수들과 첫 팀 훈련 소화..'시메오네 감독, 강인을 세컨드 스트라이커에 배치'

이강인 캡처=아틀레티코 마드리드 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 축구 국가대표 에이스 이강인(아틀레티코 마드리드)이 이적한 새 클럽 아틀레티코 선수들과 첫 그라운드 훈련을 실시했다. 아틀레티코 마드리드의 국내 프리시즌 투어를 동행 취재하고 있는 스페인 매체 마르카는 '이강인이 그리즈만으로의 변신을 시작했다'고 7일 보도했다. 또 이 매체는 시메오네 감독이 앙투안 그리즈만(올랜도로 이적)을 성장시킨 것처럼 이강인을 세컨드 스트라이커로 만들고 있다고 전했다.

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마르카는 이강인이 그리즈만의 후계자로서의 새로운 모험이 등번호 7번을 물려받는 것 그 이상이라는 점을 확인하는 데 단 한 번의 훈련으로 충분했다고 보도했다. 레알 소시에다드에서 측면 공격수였다가 아틀레티코로 이적한 후 '중원 사령관'으로 변신 성공한 그리즈만에게 했던 것과 마찬가지로, 시메오네는 이강인의 재능과 영리한 경기 비전을 활용해 세컨드 스트라이커로 만들고 있다고 전했다.

시메오네 감독과 포옹하는 이강인(오른쪽) 캡처=아틀레티코 마드리드 구단 SNS

이강인은 아틀레티코로 이적하기 전 클럽 파리생제르맹에서 두 번의 유럽챔피언스리그 우승을 경험했다. 하지만 그는 새 클럽에선 신입생이다. 팀의 위계질서는 존중해야 한다. 그렇기 때문에 첫 팀 훈련에서 이강인은 '공뺏기' 훈련의 중심에서 공을 빼앗기 위해 뛰는 술래로 시작했다. 이후 이강인은 주축 선수들과의 공뺏기에서 점유율을 유지할 때 약간의 화려한 발기술을 선보이기도 했다.

이강인 캡처=아틀레티코 마드리드 구단 SNS

이강인은 중앙에서 새로운 삶을 시작했다. 비록 선발 라인업에 포함되지는 않았다. 마르카는 이강인이 선발 라인업에 들어오는 건 시간문제일 뿐이라고 판단했다. 미니게임에서 실제로 아르나우 오르티스와 함께 공격을 맡은 그는 주전 11명에 고정된 바리오스와도 호흡을 맞추기도 했다.

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아틀레티코는 오는 9일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 EPL 맨체스터 시티와 프리시즌 친선경기를 갖는다. 마르카는 시메오네 감독이 맨시티전에서, 오블락, 도밍게스, 레노르망, 한츠코, 다니 마르티네스, 카를로스 마르틴, 코케, 히울만, 오베드, 카스티요, 루크먼을 선발로 투입할 것으로 예상했다. 이강인은 에스키벨, 보나르, 푸리치, 지메네스, 아르나우 솔라, 멘도사, 카르도소, 바리오스, 르마, 아르나우 오르티스와 팀을 이뤄 미니게임을 치렀다. 이강인은 가운데에서 세컨드 스트라이커 역할을 했다. 시메오네 감독은 이강인에게 원하는 움직임을 설명하기 위해 미니게임을 중지시키기도 했다. 마르카는 시메오네 감독이 이강인을 그리즈만처럼 키우려고 움직임과 역할을 주문하고 있다고 평가했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com