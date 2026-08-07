이강인+로메로 미친 조합 결성 현실화! HERE WE GO 깜짝 인정 "아틀레티코 영입전 선두, 선수도 원하고 있다"

사진=X 캡처

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]크리스티안 로메로가 아틀레티코 마드리드 이적에 가까워지고 있다.

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유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 7일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '아틀레티코 마드리드가 로메로를 위한 새로운 공식 제안을 준비 중이며, 이 수비수를 둘러싼 영입 레이스에서 명백한 선두주자다'라고 보도했다.

로마노는 '클럽과 선수 측 모두에서 협상이 진행 중이며, 아틀레티코가 앞서는 상황에서 로메로는 이적을 원하고 있다. 협상이 진행 중이다'고 설명했다.

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글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱도 '아틀레티코 마드리드가 토트넘 홋스퍼의 크리스티안 로메로에 대한 관심을 다시 보이고 있으며, 아스널 또한 로메로에게 관심을 나타내고 있다'며 '로메로의 동향 출신인 디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 지난여름 로메로에게 강한 관심을 보였으며, 이제 로메로를 다시 적극적인 영입 대상으로 삼고 있다'고 설명했다.

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지난 2021년 토트넘으로 이적한 로메로는 합류 이후 직전 시즌까지 토트넘 주전으로 활약했다. 2023~2024시즌 엔제 포스테코글루 감독의 부임 이후 더 단단한 입지를 보여줬다. 포스테코글루의 전술에서 뛰기 시작한 로메로는 제대로 기량을 발휘하기 시작했다. 공격적인 수비 능력을 바탕으로 상대를 전방에서 압박했고, 후방에서도 안정적인 수비를 선보였다. 직전 시즌에는 주장 역할까지 맡으며 기대감이 더 컸다.

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리더로서 기대를 모았으나, 로메로는 전혀 영향력을 펼치지 못했다. 시즌 종료 직전에는 토트넘의 강등 위기 속에서 아르헨티나로 향하는 기행까지 선보이며 팬들을 실망시키기도 했다. 이로 인해 토트넘은 로메로를 계획에서 제외하고, 얀 폴 판헤케, 마르코스 세네시 영입으로 센터백 구성을 마친 모습이다.

아틀레티코가 로메로를 품는다면 손흥민에 이어 이강인과 함께 하는 모습을 기대할 수 있다. 이강인은 6일 아틀레티코 선수단에 합류하며 이적 발표 이후 본격적인 아틀레티코 7번으로의 행보를 시작했다. 로메로 또한 올여름 아틀레티코에 합류해 변화를 택할지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com