"한국 떠나기 전 치킨 쐈다" 김민재 날벼락, '판매불가' 선수 아니었나...충격 주장 등장 "맨체스터 유나이티드 영입 고려 중"

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재의 이적 가능성이 다시 등장했다.

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영국의 트리뷰나는 7일(한국시각) '김민재는 여전히 맨체스터 유나이티드의 관심 대상이다. 올여름 이적 가능성을 배제할 수 없다'고 보도했다.

트리뷰나는 '김민재는 바이에른 뮌헨에 잔류할 가능성이 크다. 한때 매각 후보로 거론됐던 그는 구단이 입장을 바꿔 다시 계획을 함께 세우고 있다. 다만 소식에 따르면 맨유가 김민재의 상황을 다시 주시하고 있어, 문제가 완전히 사라진 것은 아니다. 구체적인 협상 계획은 아직 없지만, 이적시장 후반에 상황이 바뀔 가능성을 대비해 김민재를 영입 리스트에 올려뒀다'고 전했다.

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이어 '김민재는 더 이상 선수단에서 밀려나지 않을 것이고, 요나단 타, 다욧 우파메카노와 함께 주전 센터백 자리를 두고 경쟁할 것이다. 다만 매력적인 제안이 온다면 가능성을 완전히 배제할 수는 없다'고 덧붙였다.

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김민재는 바이에른 뮌헨 이적 이후 좀처럼 편한 시즌이 없었다. 나폴리에서의 엄청난 도약, 유럽 최고 수비수 중 한 명으로 꼽혔으나, 바이에른이라는 이름의 무게감은 김민재도 버티기 쉽지 않았다. 첫 시즌 토마스 투헬 감독 체제에서 부침을 겪으며 뛰었던 김민재는 두 번째 시즌 뱅상 콤파니 감독 체제에서도 자리를 지켰다. 다만 2025~2026시즌은 요나단 타의 영입으로 3옵션에 밀렸다. 유럽챔피언스리그 등 주요 경기에서 배제되는 경우가 늘었다. 이적 가능성도 계속해서 거론됐다. 스승이었던 루치아노 스팔레티가 이끄는 유벤투스를 필두로, 뉴캐슬, AC밀란 등 다양한 팀의 이름이 김민재와 함께 거론됐다. 다만 김민재는 팀에 남길 원했다.

사진=제주SK

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하지만 올여름 김민재의 소망이 이뤄졌다. 당초 김민재의 이적 가능성을 고민했던 바이에른이 입장을 바꿨다. 바이에른 뮌헨 소식에 정통한 플로리안 플레텐베르크 기자는 '바이에른이 계획을 변경했다. 김민재는 더 이상 판매 대상이 아니다. 김민재 스스로가 받아들이고 싶은 특별한 제안만이 유일한 예외다. 현재 상황으로는 바이에른이 그를 보유하고자 한다. 김민재를 포함한 계획을 세우고 있다'고 밝혔다.

김민재로서는 바이에른의 계획에 남게 되며, 유럽 최고 구단에서의 여정을 이어갈 수 있게 됐다. 독일 언론들은 이유로서 비용을 꼽았다. 푸스발유로파는 '갑작스러운 입장 변화의 이유는 센터백 김민재가 시즌 막판에 보여준 뛰어난 활약 때문이라고 한다. 김민재는 지난 시즌 총 37경기에 출전했는데, 대부분 2월 이후에 출전했다. 그와 비슷한 수준의 선수를 영입하려면 김민재의 연봉보다 훨씬 더 많은 비용이 들 것으로 예상되기 때문에, 구단은 이제 그를 잔류시키는 방안을 고려하고 있는 것이다'고 했다.

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김민재도 최근 바이에른 선수단과 제주에 방문해 잔류에 대해 입장을 밝히기도 했다. 김민재는 "(뮌헨에) 남아있지 않을까 싶다"라며 "감독님이 기회 많이 주시겠죠"라고 답했다. 이후 바이에른 선수들에게 치킨을 쏘는 등 즐거운 시간을 보내고 홍콩으로 남은 투어 일정을 위해 떠났다. 이런 상황에서 맨유의 관심이 변수가 될지도 남은 이적시장 지켜볼 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com