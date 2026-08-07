'국가대표 미드필더' 백승호, 시즌 시작 직전 부상 날벼락→감독까지 인정 "분명히 부상을 당했다...다만 훨씬 나아진 상태"

사진=백승호 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]백승호의 상태에 대해 크리스 데이비스 감독이 직접 언급했다.

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영국의 버밍엄라이브는 7일(한국시각) '데이비스 감독이 버밍엄 시티 스타 선수 장기 결장 대비 이적 시장 전략을 구상했다'고 보도했다.

버밍엄라이브는 '데이비스 감독은 버밍엄의 미드필더 테일러 가드너-히크먼이 부상으로 '수개월' 동안 경기에 출전할 수 없을 것이라고 확인했다. 백승호도 의무실에 합류했다. 백승호는 훈련 도중 부상을 당해 동료들보다 늦게 프리시즌에 합류한다'고 전했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 경기에 나선 백승호의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

데이비스 감독은 "그는 이번 주에 좋은 시간을 보냈다. 분명히 부상을 입었지만 이번 주에 상당한 진전을 보였고, 이전보다 훨씬 나아진 상태다"고 밝혔다.

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백승호는 바르셀로나 유스 출신으로 K리그 클럽 전북 현대를 거쳐 2024년 1월 버밍엄에 입단했다. 2024~2025시즌 버밍엄의 2부(챔피언십) 승격을 이끌었다. 지난시즌 팀의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 승격에 도전했지만, 아쉽게 10위로 시즌을 마무리했다. 백승호는 재계약을 통해 2028년 6월까지 버밍엄과 계약이 되어있다. 올 시즌도 팀의 주축임이 분명하다.

사진=백승호 SNS 캡처

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2026년 북중미월드컵도 참가했다. 백승호는 3경기에 모두 출전했다. 조별리그 체코(2대1 승), 멕시코(0대1 패), 남아공(0대1 패)전에서 모두 중앙 미드필더로 선발로 뛰며 월드컵 무대를 누볐다.

월드컵을 마치고 돌아온 소속팀, 다만 아직 경기를 제대로 소화할 수 없다. 버밍엄 복귀 후 프리시즌 일정 도중 훈련 과정에서 부상을 당하며 차기 시즌 개막을 앞두고 경기에 나서기 어려워졌다. 버밍엄 또한 승격을 노리는 또 한 번의 도전 속에서 백승호의 이탈로 인해 시즌 초반 중원 운용에 고민이 커질 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com