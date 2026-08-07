[오피셜]'韓 국대 혼혈 선수' 카스트로프, 시즌 시작도 하기 전인데 대형 악재...부상 날벼락에 "당분간 경기 출전 불가" 공식 발표

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]옌스 카스트로프가 시즌 초반 부상으로 결장할 예정이다.

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보루시아 묀헨글라트바흐는 7일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '묀헨글라트바흐는 당분간 카스트로프 없이 경기를 치러야 한다'고 공식 발표했다.

묀헨글라트바흐는 '카스트로프는 어제 열린 친선전에서 어깨 부상을 당했다. 이에 따라 카스트로프는 당분간 구단 경기에 출전하지 못한다'고 설명했다. 루벤 슈뢰더 단장은 "정말 안타까운 상황"이라며 "카스트로프는 먼저 오늘 묀헨글라트바흐로 돌아간다. 우리는 그가 가능한 한 빨리 회복해 다시 그라운드에 설 수 있도록 모든 노력을 다할 것이다"고 밝혔다.

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카스트로프는 6일 독일 테게른제에서 열린 FC 로타흐-에게른과의 프리시즌 친선 경기에서 선발 출전했다. 후반전 중앙 미드필더로 출전한 카스트로프는 2골을 터트리며 활약했다. 하지만 이후 그는 어깨 부상으로 그라운드를 떠나야 했다.

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독일의 빌트는 당시 상황에 대해 의료진 4명과 팀 닥터 1명에게 수 분간 경기장 위에서 치료를 받고, 극심한 통증으로 그라운드를 나가는 과정에서 다시 한번 주저앉았던 카스트로프의 심각한 부상이 테게른제에서의 밤을 어둡게 했다. 한국 국가대표 출신인 그는 이후 응급차를 타고 곧바로 병원으로 이송되었다'고 설명했다.

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특별한 충돌 없이 발생한 부상, 묀헨글라트바흐도 카스트로프의 부상에 더 관심을 기울인 이유다. 빌트는 '카스트로프는 경기 시작 약 60분 만에 상대 선수와의 접촉 없이 갑자기 그라운드에 쓰러졌다. 즉시 의료진 1명과 4명의 구급대원이 달려와 그의 어깨를 고정하려 시도했으나, 그가 느끼는 고통은 엄청나 보였다. 이 한국 국가대표 출신 선수는 걸어서 그라운드를 나가기 위해 일어서려 했으나 다시 한번 주저앉고 말았다. 결국 바퀴 달린 들것을 이용하고 나서야 경기장 밖으로 이동할 수 있었다'고 설명했다.

카스트로프가 부상을 당한 것은 이번이 처음이 아니다. 2026년 북중미월드컵을 준비하느 과정에서도 오른쪽 발목 염좌로 인해 3월 A매치에서 뛸 수 없었다. 4월에는 허벅지 부상을 당했다. 실전 경험을 쌓을 기회를 놓치고 말았다.

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자칫 유리몸이 될 수도 있다. 부상 관리는 경기력 성장, 출전 시간 증가를 위해 당연히 관리해야 하는 부분이다. 올 시즌도 부상으로 처음부터 고전하는 카스트로프가 무사히 복귀할 수 있을지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com