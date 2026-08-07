선두 추격 기회였는데! 화성-이랜드, 모두 웃지 못한 아쉬운 0-0 무승부...'1위' 수원은 김해 제압→부산은 2연패+3위 추락[K리그2 종합리뷰]

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[스포츠조선 이현석 기자]상위권 경쟁을 벌이는 화성FC와 서울 이랜드가 승부를 가리지 못했다.

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화성과 이랜드는 7일 화성종합경기타운에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 21라운드 경기에서 0대0으로 비겼다.

두 팀은 승점 1점씩을 나눠가졌다. 이랜드는 승점 37로 2위, 화성은 승점 35로 5위에 위치하게 됐다.

선두까지 넘볼 수 있는 두 팀의 격돌이었다. 다만 두 팀은 승부를 가리지 못하며 웃지 못했다. 이날 경기 전까지 두 팀 모두 상승세가 대단했다. 지난 라운드에서 대구FC를 5대1로 제압했다. 플라나가 전반 15분, 40분, 후반 15분, 20분 무려 4골을 몰아치며 '포트트릭'을 기록했다. 화성은 최근 3연승을 달렸는데, 이 기간 무려 11골을 몰아넣었다. 이랜드는 2일 지난 라운드까지 선두를 유지했던 부산 아이파크를 2대1로 제압했다. 최근 4경기 무패를 달리고 있었다. 이 기간 승점 10점(3승1무)을 쓸어담으며 선두 경쟁에 뛰어들었다.

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화성은 3-4-3 포메이션으로 나섰다. 최전방에 플라나, 일류첸코, 데메트리우스가 자리했다. 중원은 이종성과 전성진, 윙백은 임찬열과 김대환이 섰다. 스리백은 박준서 보이노비치 장민준이 구성했다. 골문은 김승건이 지켰다.

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이랜드는 4-3-3 포메이션으로 맞섰다. 전방에 이주혁, 박재용, 에울레르가 나섰다. 중원은 까리우스 윤석주 조준현이 호흡을 맞췄다. 포백은 배서준 오스마르 백지웅 오인표가 구축했다. 골키퍼 장갑은 민성준이 꼈다.

두 팀은 전반 시작부터 첨예하게 격돌했다. 전반 7분 화성이 측면에서 일류첸코로 공격을 이어가고자 했으나, 오스마르가 빠른 차단으로 기회를 막았다. 이랜드는 전반 12분에는 박스 안에서 까리우스의 강력한 슈팅이 같은 팀 동료인 박재용에 막히고 말았다.

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골문을 노리는 시도는 계속해서 이어졌다. 전반 21분 데메트리우스가 좌측에서 올린 크로스는 박스 중앙 수비에 걸렸다. 에울레르도 기회를 노렸다. 전반 33분 프리킥 상황에서 문전으로 날린 슈팅은 김승건 정면으로 향했다. 에울레르는 전반 38분에도 박스 우측에서 슈팅을 시도했으나, 골대 위로 조금 뜨고 말았다.

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화성이 절호의 기회를 놓쳤다. 전반 추가시간 47분 우측에서 올라온 크로스를 문전에서 데메트리우스가 정확한 헤더로 마무리했다. 하지만 민성준이 몸을 날려 차단하며 득점으로 이어지지 못했다.

전반을 0-0으로 마친 두 팀은 후반에도 득점에 대한 의지를 굽히지 않았으나, 골은 쉽사리 터지지 않았다. 후반 5분 임찬열이 박스 좌측에서 시도한 슈팅은 골대 옆으로 향했다. 이랜드도 후반 21분 좌측에서 공을 잡은 안주완이 수비를 침착하게 따돌리고 문전까지 돌파해 직접 슈팅을 시도했으나, 공은 골대를 조금 벗어났다.

치열한 공수 격돌이 멈추지 않았다. 화성은 후반 27분 데메트리우스가 박스 안에서 슈팅 기회를 잡았으나, 수비의 육탄방어에 막혔다. 후반 29분에는 박스 정면에서 패스를 받은 플라나의 슈팅이 골대를 강타했다.

결국 경기는 득점이 나오지 않으며 0대0으로 마무리됐다.

같은 날 1위를 두고 경쟁하던 수원과 부산은 희비가 엇갈렸다. 수원월드컵경기장에서 열린 수원과 김해의 맞대결은 고종현의 결승골이 터진 수원이 1대0으로 승리했다. 반면 용인미르스타디움으로 향한 부산은 용인과 맞대결에서 0대2로 패하며 무너졌다. 상위권에서 경쟁 중인 대구는 창원축구센터에서 경남을 상대로 1대0 승리를 거뒀다. 김포솔터축구장에서 열린 김포와 충북청주의 경기는 김포가 3대0 대승을 거뒀다. 이순신종합운동장에서는 충남아산과 안산이 1대1로 비겼다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com