현지 팬들 불만 폭발! 이강인+한국 때문에 경기 앞당겨→낮시간 무더위 걱정…가족 단위 관중들은 '긍정적 반응'

아틀레티코 마드리드의 이강인. 사진=아틀레티코 마드리드.

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]아틀레티코 마드리드가 경기 시간을 한국 팬들을 위해 조정한다.

Advertisement

스페인 아스는 7일(현지시각) '아틀레티코는 구단의 글로벌 확장을 위해 한국 시장을 적극 겨냥하고 있다'며 '이강인의 영향으로 한국 등 아시아에서 경기를 시청하기 좋은 시간대에 리그 경기를 배정받기 위해 노력할 예정'이라고 보도했다.

실제로 아틀레티코는 시즌 초반 4경기 가운데 한 경기는 오후 5시, 또 한 경기는 오후 4시 15분에 시작한다. 한국 시각으로 따지면 각각 밤 12시와 11시 15분에 경기가 시작하는 셈이다. 그만큼 이강인 영입을 시작으로 아틀레티코는 아시아 시장 마케팅에 총력을 다하고 있다.

매체는 '한국 국가대표 미드필더 이강인의 영입은 모든 면에서 엄청난 파급력을 낳고 있다'며 '구단은 이제 아시아 시장을 더욱 적극적으로 바라보고 있다'고 전했다.

사진=아틀레티코 마드리드.

Advertisement

아틀레티코는 시즌을 앞두고, 한국을 방문했다. 오는 9일 있을 맨체스터 시티와의 친선경기에서 이강인이 데뷔할 것으로 예상된다. 이제 아틀레티코는 손흥민 시절 토트넘 홋스퍼에 이어 새로운 국민 구단이 됐다.

Advertisement

이강인이 이적한 첫 시즌이 아틀레티코에게는 중요하다. 그만큼 많은 한국팬들이 이강인과 아틀레티코의 경기를 보고, 팀에 애정을 갖는게 중요하다. 아틀레티코가 스페인 라리가 경기를 최대한 앞당겨 진행하려는 이유도 이것이다.

사진=아틀레티코 마드리드

다만 문제는 있다. 마드리드 지역의 극심한 무더위다. 실제로 경기 시간을 앞당긴 것이 아틀레티코 팬들에게 좋은 반응을 얻지 못했다. 마드리드는 8월 평균 기온이 최고 32도에 이른다. 특히 해가 지기 전에는 폭염으로 팬들이 현장에서 경기를 관람하기 어려울 정도다. 이에 반해 밤에는 기온이 20도 이하로 내려가면서 쾌적하게 경기를 관람할 수 있다.

Advertisement

경기 시간이 앞당겨지는 것에 대한 긍정적인 시선도 존재한다. 가족 단위 관중들은 늦은 밤보다는 이른 저녁 경기가 끝나는 것을 선호한다. 마드리드 외 지역에서 경기장을 찾는 팬들에게는 교통 체증이 적어 이동하기 편한 시간이라는 평가를 받고 있다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com