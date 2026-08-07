[오피셜]日 국대 수비수 EPL 입성 미쳤다! "두시즌 동안 3번 우승한 팀"…등번호 17번 "내가 오고 싶었던 곳"

도미야스 다케히로. 사진=크리스털 팰리스.

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[스포츠조선 강우진 기자]일본 국가대표 수비수 도미야스 다케히로(27)가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 크리스털 팰리스에 입단했다.

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팰리스는 7일(한국시각) 구단 공식 홈페이지를 통해 '크리스털 팰리스가 일본 국가대표 수비수 도미야스 영입을 완료했다'고 밝혔다.

도미야스는 성공적인 테스트 기간을 거친 뒤 계약을 체결했으며, 오스카르 밍게사에 이어 피에르 사주 팰리스 감독의 올여름 두 번째 영입 선수가 됐다.

풀백과 센터백을 모두 소화할 수 있는 도미야스는 아스널에서 4년간 뛰며 프리미어리그 경험을 쌓았다. 지난 시즌 후반기는 네덜란드의 아약스로 이동했으며 올여름 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵에서는 일본 대표팀의 일원으로 참가했다. 국가대표로는 현재까지 A매치 46경기에 출전했으며, 크리스털 팰리스에서는 등번호 17번을 달게 된다.

AFP연합뉴스

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스티브 패리시 팰리스 회장은 "토미야스는 유럽과 국제 무대 최고 수준에서 활약한 경험을 갖춘 선수다"며 "이처럼 뛰어난 기량을 가진 선수를 우리 구단으로 데려오게 돼 매우 기쁘다"고 전했다. 이어 "그는 분명 우리 선수단에 훌륭한 전력이 될 것이라고 믿고 있다"고 덧붙였다.

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도미야스도 프리미어리그 복귀에 대한 큰 기대감을 드러냈다.

도미야스는 "빨리 시작하고 싶고, 매우 기대된다"며 "팰리스는 최근 두 시즌 동안 3번의 우승 트로피를 차지하는 등 매우 좋은 흐름을 이어가고 있다"고 강조했다. 이어 "내가 오고 싶었던 곳이 바로 여기다"고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com