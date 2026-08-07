[오피셜]"일본, EPL 진출이 쉽니" 유리몸 토미야스, 1년만에 英 전격복귀…팰리스 입단 확정→일본인 프리미어리거 10명

출처=크리스탈팰리스

HOUSTON, TEXAS - JUNE 29: Vinicius Junior #7 of Brazil controls the ball under pressure from Takehiro Tomiyasu #22 of Japan during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Brazil and Japan at Houston Stadium on June 29, 2026 in Houston, Texas. Lars Baron/Getty Images/AFP (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 윤진만 기자]시즌 10호 일본인 프리미어리거가 탄생했다.

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잉글랜드 프리미어리그(EPL) 클럽 크리스탈팰리스는 7일(한국시각), 일본 축구대표팀 수비수 토미야스 타케히로(27) 영입을 완료했다고 발표했다. 구단은 '토미야스는 메디컬 테스트를 거쳐 팀에 합류했다. 오스카르 밍게자에 이어 피에르 사주 감독의 여름 이적시장 두 번째 영입 선수'라고 밝혔다. 등번호는 17번을 달았다.

토미야스는 "새로운 시작을 하게 되어 기쁘다. 팰리스는 지난 두 시즌 동안 세 개의 타이틀을 획득하며 좋은 흐름을 타고 있다. 내가 원하던 곳"이라고 들뜬 소감을 말했다.

스티브 패리시 팰리스 회장은 "토미야스는 유럽과 국제무대에서 최고 수준의 경험을 쌓았다"며 "그와 같은 뛰어난 선수를 영입하게 되어 기쁘다. 우리 팀에 큰 도움이 될 것이라고 믿는다"라고 말했다.

출처=크리스탈팰리스

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토미야스는 2015년 일본 클럽 아비스파 후쿠오카에서 프로데뷔해 2018년 신트 트라위던(벨기에) 입단으로 유럽 무대에 진출했다. 2019년부터 2021년까지 볼로냐(이탈리아)에서 맹활약한 그는 2021년 이적료 1700만파운드에 아스널(잉글랜드) 유니폼을 입었다.

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하지만 토미야스는 아스널에 머문 네 시즌 동안 컵대회 포함 84경기 출전에 그쳤다. 반복되는 부상으로 입지를 다지지 못한 채 지난해 7월 상호 합의 하에 계약을 해지했다. 부상 재활에 힘쓴 토미야스는 지난해 12월 아약스에 입단하며 재기에 성공했고, 2026년 북중미월드컵 무대도 누볐다.

시즌 후 아약스와 갈라선 토미야스는 팰리스 입단을 노리고 일종의 입단 테스트를 거쳐 팰리스 구단의 마음을 훔쳤다. 이로써 토미야스는 1년만에 다시 EPL 무대로 복귀했다. 팰리스는 핵심 공격형 미드필더 카마다 다이치에 이어 2026~2027시즌 두 명의 일본인 선수와 동행하게 되었다. 토미야스는 사주 감독식 스리백 체제에서 스토퍼 역할을 맡을 것으로 예상된다.

출처=아약스 SNS

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토미야스의 합류로 새 시즌 일본인 프리미어리거의 숫자는 10명으로 늘었다. 미토마 가오루(브라이튼), 다나카 아오(리즈), 마에다 다이젠(입스위치타운), 모리타 히데마사(헐시티), 다카이 고타(토트넘), 사카모토 다츠히로(코번트리시티), 엔도 와타루(리버풀) 등이 EPL 소속이다.

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한국 축구와의 격차는 점점 더 벌어지고 있다. 현재 양민혁(토트넘) 김지수(브렌트포드) 윤도영(브라이튼) 박승수(뉴캐슬) 등이 EPL 소속이지만, 2026~2027시즌 1군 멤버로 활약할 것으로 예상되는 선수는 냉정하게 전무하다. 2015년부터 10년간 EPL을 누빈 손흥민(LA FC)은 미국으로 떠났고, 황희찬(울버햄튼)은 지난시즌을 통해 2부인 잉글랜드 챔피언십 강등 고배를 마셨다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com