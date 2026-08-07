'이강인 이어 떠난다!' PSG 줄줄이 이탈…'1억 2800만 유로' 브래들리 바르콜라, 英 리버풀 '원칙적 합의 도달'

사진=AFP 연합뉴스

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]리버풀(잉글랜드)이 파리생제르맹(PSG)의 브래들리 바르콜라 영입에 가까이 다가섰다.

Advertisement

영국 언론 '팀토크'는 7일(이하 한국시각) '리버풀이 PSG와 바르콜라 영입에 원칙적인 합의에 도달했다. 이적료는 1억 2800만 유로'라고 보도했다.

PSG는 루이스 엔리케 감독 체제에서 세계 최강으로 자리잡았다. 2025년에만 여섯 차례 정상에 올랐다. 프랑스 리그1, 쿠프 드 프랑스(프랑스컵), 트로페 데 샹피온(프랑스 슈퍼컵), 유럽챔피언스리그(UCL), 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵, 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵에서 우승을 차지했다. 한 해에 6관왕을 달성한 것은 2009년 FC바르셀로나(스페인)에 이어 역대 두 번째. 다만, 일부 외신은 코로나19 여파로 2021년 2월에 열린 2020년 FIFA 클럽 월드컵 대회 우승을 포함해 바이에른 뮌헨(독일)이 2020년 6관왕을 했다며 PSG의 올해 6관왕이 역대 3번째 사례라고 전하기도 했다.

사진=AP Photo/Petr David Josek-AP 연합뉴스

사진=AFP 연합뉴스

변화가 감지되고 있다. PSG는 최근 '핵심' 이강인을 떠나보냈다. 아틀레티코 마드리드(스페인)의 강력한 구애를 막지 못했다. 이강인은 세 시즌 동안 몸 담았던 PSG를 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적했다. 또 한 명의 바르콜라의 상황도 심상치 않다. 바르콜라는 2025~2026시즌 프랑스 리그1 29경기에서 11골을 넣으며 맹활약했다.

Advertisement

'팀토크'는 '바르콜라는 리버풀 이적을 원하고 있다. 하지만 PSG는 바르콜라를 헐값에 팔 생각이 없다. 그의 이적료를 1억 7000만 유로로 책정했다'고 했다.

Advertisement

이 매체는 프랑스 언론 '레키프'의 보도를 인용해 '리버풀은 바르콜라 영입을 위해 1억 2000만 유로 이상을 지불할 의사가 없다. PSG는 바르콜라의 이적료로 1억 5000만 유로를 고수하고 있지만, 리버풀은 바르콜라와 합의에 도달했다. 최근 리버풀과 PSG 사이에 타협안에 마련됐다. 리버풀은 바르콜라 영입을 위해 1억 2800만 유로를 지불하기로 한 것으로 알려졌다'고 전했다.

한편, 리버풀은 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최종 5위를 기록했다. 17승9무12패(승점 60)를 남겼다. '디펜딩 챔피언'의 추락이었다. 리버풀은 새 시즌을 앞두고 변화의 칼을 빼들었다. 아르네 슬롯 감독과 결별하고 이라올라 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 바르콜라 뿐만 아니라 PSG의 이브라힘 음바예도 노리는 것으로 알려졌다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com