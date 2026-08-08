나이트클럽 폭행 혐의 기소! "며칠만에 SNS로 휴가 사진 올려"…반성 따윈 없는 아이반 토니

아이반 토니. 사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 대표팀 공격수 아이반 토니가 폭행 혐의로 기소된 지 며칠 만에 사회관계망서비스(SNS)에 휴가 사진을 올리면서 논란이 되고 있다.

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영국 더선은 7일(한국시각) '토니가 폭행 혐의로 기소된 지 며칠 만에 자신의 SNS를 통해 휴가 사진을 공개했다'고 보도했다.

지난달 31일 런던 경찰청은 토니를 기소했다. 토니는 지난해 12월 6일 런던의 한 나이트클럽에서 발생한 난투극 중 박치기를 해 상대에게 신체적 상해를 입힌 혐의를 받고 있다.

현재 사우디아라비아의 알아흘리에서 뛰고 있는 토니는 다음달 24일 웨스트민스터 치안법원에 출석할 예정이다. 이는 잉글랜드가 스페인과 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 경기를 치르기 불과 3일 전이다.

사진=더선

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폭행 혐의로 기소되면서 언론과 팬들의 입방아에 오르내리고 있음에도 불구하고, 토니는 반성하는 모습을 보이지 않았다. 오히려 여름 휴가 사진들을 자신의 SNS에 올리는 등 즐거운 시간을 보냈다. 바다가 보이는 휴양지에서 사진을 찍고, 고급 수영장과 럭셔리 숙소에서 휴식을 취하는 모습도 카메라에 담았다. 그러면서 토니는 게시물에 "쉬는 시간이지만, 우리는 계속 앞으로 나아간다"는 문구를 남기기도 했다.

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앞서 런던경찰청은 성명을 통해 "런던경찰청의 수사 결과 한 남성이 폭행 혐의로 기소됐다"며 "이번 기소는 2025년 12월 6일 런던 W1 지역 워더 스트리트의 한 나이트클럽에서 발생한 것으로 알려진 폭행 사건과 관련돼 있다"고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com