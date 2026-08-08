이런 초특급 칭찬이! "손흥민과 매우 비슷한 선수" 토트넘 합류 대찬성…"좋은 영입, 필요한 것은 자신감"

마커스 래시포드. 사진=SNS 캡처.

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼 출신 중앙 수비수 토비 알더르베이럴트가 마커스 래시포드와 손흥민을 비교했다. 그는 래시포드가 토트넘으로 이적하는 것을 긍정적으로 봤다.

Advertisement

영국 트라이벌풋볼은 7일(한국시각) '토트넘 출신 수비수 알데르베이럴트가 맨체스터 유나이티드의 래시포드에게 토트넘 이적을 추천했다'고 보도했다.

래시포드는 지난 시즌 임대로 뛰었던 바르셀로나에서 모든 대회를 통틀어 14골 11도움을 기록하며 인상적인 활약을 펼쳤다. 그러나 바르셀로나는 2600만파운드(약 490억원)의 완전 영입 옵션을 행사하지 않았다. 이에 따라 래시포드는 맨유로 복귀했으며, 시즌 개막이 다가오면서 마이클 캐릭 맨유 감독은 그를 다시 팀 전력에 포함시키는 방안을 검토하고 있다.

AFP연합뉴스

래시포드는 맨체스터 유나이티드와 2028년까지 계약돼 있다. 그의 주급은 32만5000파운드(약 6억원)에 달한다. 고액 연봉 때문에 다른 구단들이 영입하기는 쉽지 않은 상황이다. 그럼에도 알데르베이럴트는 최근 인터뷰를 통해 로베르토 데 제르비 토트넘 감독 체제에 래시포드는 좋은 영입이라고 주장했다.

Advertisement

그는 "나는 래시포드의 열렬한 팬이며, 모든 축구선수와 마찬가지로 그에게 필요한 것은 자신감이다"며 "그는 매우 직선적이고, 빠르며, 특히 왼쪽에서 안으로 파고들어 슈팅하거나 왼쪽 측면을 돌파하는 플레이가 위협적이다"고 평가했다.

Advertisement

또 그는 "그런 점에서 손흥민과 매우 비슷하다"며 "그래서 나는 그가 토트넘에 매우 좋은 영입이 될 것이라고 생각한다"고 전했다.

AP연합뉴스

래시포드는 맨유에서의 커리어가 좋지 못했고, 바르셀로나로 임대되기 전까지 전감독과의 불화설에 시달렸다. 꿈의 구단인 바르셀로나에서 뛰면서 자신감을 회복하는 듯했지만, 완전 이적에 실패하면서 위축된 상황이다. 래시포드는 재능만큼은 뛰어난 선수로 정평이 나 있기에 정신적인 부분에서의 개선이 시급하다. 다음 시즌 맨유로 복귀해 자신감 회복에 성공할지 관심이 쏠린다.

Advertisement

매체는 '래시포드는 지난여름 이른바 폭탄조로 불린 5명의 전력 외 선수 가운데 한 명이었다'면서도 '그러나 앞으로 몇 주 안에 팀 훈련에 복귀할 예정인 가운데, 캐릭 감독은 그에게 다시 한번 기회를 줄 의향이 있는 것으로 보인다'고 설명했다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com