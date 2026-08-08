"쉿, 입 다물어" 친정팀 상대 골 넣고 엠블럼 세리머니 '시전', '일본판 아데바요르' 역사의 탄생, 역전패 결말까지 '완벽'

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[스포츠조선 윤진만 기자]일본 추춘제 시즌 개막 첫 날 '아데바요르'가 소환됐다.

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우라와 레즈의 2004년생 공격수 미나미노 하루미는 7일, 일본 오사카의 스이타시티 풋볼 스타디움에서 열린 감바 오사카와의 2026~2027시즌 일본 J1리그 개막전 원정경기에서 경기 주인공으로 우뚝 섰다.

미나미노가 경기장에 투입된 건 팀이 1-2로 끌려가던 후반 15분. 우라와는 전반 17분 우라와의 코모리 히로의 선제골로 앞서갔으나, 플레이메이커 마테우스 사비우가 5분만인 전반 22분 퇴장을 당했다. 수적 열세에 놓인 팀은 전반 36분과 전반 추가시간 8분 이삼 제발리, 데니스 휘멧에게 연속골을 헌납했다.

미나미노 투입 후인 후반 33분 카네코 타쿠로가 동점골을 넣으며 경기를 원점으로 되돌렸다. 2분 후인 후반 35분, 미나미노는 와타나베 료마의 컷백을 받아 오른발 슈팅으로 역전골을 꽂았다. 지난 6월 감바를 떠나 우라와에 입단한 미나미노는 데뷔 20분만에 첫 슈팅으로 데뷔골을 갈랐다.

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더욱 놀라운 일은 득점 이후에 벌어졌다. 미나미노는 감바 홈팬, 불과 석달 전까지 자기를 응원한 팬들 앞에서 격렬한 세리머니를 펼치기 시작했다. 감바팬 앞에서 검지로 입에 갖다대며 '입 다물라'는 제스쳐를 취하는가 하면 엠블럼 세리머니까지 펼쳤다.

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미나미노는 감바 유스 출신으로 2022년부터 2026년까지 4년간 감바 1군에서 활약한 '감바맨'이다. 두 차례 임대를 거치며 성장세를 거듭한 미나미노는 2026년 백년구상 리그에서 17경기에 출전해 7골을 폭발하며 '포텐'을 터뜨렸다. 한데 놀랍게도 시즌 후 감바의 라이벌의 우라와의 제안을 받고 훌쩍 이적을 해버렸다. 이날 세리머니는 감바팬들에게 두 번 상처를 준 격이었다.

축구팬들은 맨시티 소속으로 전 소속팀 아스널을 상대로 득점한 후 '역주행 도발 세리머니'를 펼친 에마누엘 아데바요르, '친정' 대구FC를 상대로 득점하고 마찬가지로 역주행한 FC서울 정승원 등을 소환하며 즐거워했다.

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미나미노는 "전 소속팀을 상대로 한 첫 경기였기에 어려운 부분도 있었지만, 즐거운 점도 있었다. 내가 원하는 방식으로 득점할 수 있어서 자신감이 생겼고, 앞으로도 도움이 될 것이라고 생각한다"라고 말했다.

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그는 '도발 세리머니'에 대해선 "나는 이미 우라와의 선수다. 우라와 서포터의 기대에 부응하고 싶다고 생각했다. 팀에서 인정하기 위해선 결과가 필요했기 때문에 자연스럽게 그런 모습이 나왔다고 생각한다"라고 말했다.

이어 "워밍업 때 좋은 경기장이라는 걸 다시 느낄 수 있었다. 최고의 서포터가 있다는 것도 실감했다. 이런 분위기 속에서 축구를 할 수 있는 것은 정말로 기쁜 일"이라며 "이기면 정말 좋아겠지만, 이런 환경에서 플레이를 할 수 있었단 점에서, 감바 서포터에게도 감사의 뜻을 표하고 싶다"라고 했다.

미나미노의 '도발'에 자극을 받은 걸까. 수적 우위를 누리지 못하고 끌려가던 감바는 후반 39분 웰링턴 펠리페의 동점골로 다시 균형추를 맞췄고, 2분 뒤 우에나카 아사히의 역전 결승골로 4대3 승리를 챙겼다.

공교롭게 같은 날 요코하마에서 열린 요코하마 F.마리노스와 가시마 앤틀러스의 개막전 스코어도 4대3이었다. 선제골을 내준 가시마는 1-3으로 끌려가던 후반 35분 이후 레오나르도, 알렉산다르 차브리치가 3골을 폭발했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com