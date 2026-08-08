'충격' 유명 술집에서 일반인 폭행 후 끌려나가...국가대표 공격수, 도박으로는 부족했나 "현장에서 체포, 다음 달 법정 출두"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]잉글랜드 대표팀으로 활약하고 있는 아이반 토니가 또 문제의 중심에 섰다.

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영국의 더선은 7일(한국시각) '잉글랜드 축구 스타 토니가 런던의 유명 나이트클럽에서 발생한 난투극으로 인해 폭행 혐의로 기소됐다'고 보도했다.

더선은 '월드컵 기간 동안 잉글랜드 대표팀의 일원이었던 토니는 소호 인근 인기 있는 술집에서 체포됐다. 충격적인 영상에는 그가 붙잡혀 나오는 모습이 담겼다. 그는 다음 달 법정에 출두해야 될 예정이다'고 전했다.

사진=X 캡처

잉글랜드 출신 스트라이커 이반 토니는 2023~2024시즌까지 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 대표하는 골잡이로서 활약했다. 다만 그에게는 한 가지 결격 사유가 있었다. 도박 중독이었다. 2017년 2월부터 2022년 1월까지 베팅 관련 규정을 무려 126회나 어긴 혐의로 8개월 동안 축구 관련 활동을 정지당했었다. 그럼에도 토니는 복귀 후 여전한 기량을 과시했고, 여러 빅클럽의 구애를 받았다.

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토니의 선택은 사우디였다. 2024년 여름 토니는 자신에게 손을 뻗은 알아흘리 구단과 계약을 체결하며 갑작스럽게 유럽 무대를 등지고 중동으로 떠났다. 이유는 단연 막대한 연봉 계약이었다. 토니는 무려 주급 42만 파운드 수준의 계약을 체결했다. 브렌트포드에서 토니의 주급은 2만 파운드였다. 한 번의 이적으로 연봉이 2000% 인상되는 기쁨을 누렸다. 손흥민, 모하메드 살라, 케빈 더브라위너 등 EPL 정상급 선수들이 유혹을 거절했던 것과는 대조되는 선택이었다.

사진=더선 캡처

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이후에도 줄곧 정상급 기량을 보여준 토니는 2026년 북중미월드컵에서도 해리 케인의 백업으로서 명단에 올랐다. 많은 시간을 소화하지는 못했지만, 월드컵 무대에 나서며 정상급 실력만큼은 인정받았다.

하지만 토니는 월드컵 마무리 후 시즌에 돌입하기 전 사고를 치고 말았다. 당시 토니는 유명 술집에서 한 팬이 그를 붙잡고 셀카를 찍으려 하자 소동이 벌어졌다. 경찰관들은 30분 이내에 클럽에 도착했고, 곧바로 토니를 가게 밖으로 인도했다. 일부는 토니가 도리어 위협을 느껴 그렇게 반응했을 수 있다고 주장했다. 목격자는 "그는 그들이 자신의 목걸이나 시계를 빼앗으려고 공격하는 줄 알았을지도 모른다"고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com