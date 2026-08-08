"韓 축구 초대박 호재!" 깜짝 헤더골→EPL 맨유 이적설…'괴물 수비수' 김민재 존재감 미쳤다 '비시즌 펄펄 날고 있다'

사진=바이에른 뮌헨 구단 공식 SNS 캡처

사진=바이에른 뮌헨 구단 공식 SNS 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]'괴물 수비수' 김민재(바이에른 뮌헨)가 펄펄 날고 있다.

Advertisement

바이에른 뮌헨은 7일(이하 한국시각) 홍콩의 카이탁 스포츠 파크에서 열린 애스턴 빌라(잉글랜드)와의 비시즌 친선 경기에서 2대1로 이겼다. 김민재, 루이스 디아즈가 연달아 득점하며 리드를 챙겼다. 후반 38분 주앙 고메스에게 추격골을 내줬지만 끝까지 승리를 지켜냈다.

예고대로 김민재는 이날 선발 출격했다. 빈센트 콤파니 바이에른 뮌헨 감독은 지난 4일 제주 SK전에서 2대1로 이긴 뒤 김민재 활용법을 언급했다. 그는 "팀에 있어서 중요한 선수다. 김민재의 체력 부담을 고려해 30분 정도를 소화했다. 애스턴 빌라와의 경기에서 60분 이상을 뛰어야 한다. 부상 우려를 고려했다. 김민재가 한국에서 바이에른 뮌헨의 주장으로 뛸 수 있는 부분을 중요하게 고려했다"고 설명했다.

이날 조나단 타와 선발로 호흡을 맞춘 김민재는 전반 37분 '0'의 균형을 깨는 헤더 선제골을 꽂아 넣었다. 그는 톰 비쇼프가 왼쪽 측면에서 차올린 프리킥에 머리를 갖다 대 득점을 완성했다. 김민재는 후반 18분 일본 수비수 이토 히로키로 교체돼 벤치로 물러났다.

사진=연합뉴스

사진=연합뉴스

Advertisement

김민재는 이적설의 중심에도 섰다. 바이에른 뮌헨의 소식을 주로 전하는 '바바리안풋볼웍스'는 8일 '맨유(잉글랜드)가 김민재 영입을 다시 고려하는 것일까. 김민재는 한동안 매각 대상이었다. 하지만 바이에른 뮌헨은 몇 주 전부터 김민재를 잔류 시킬 것이란 사실이 전해졌다. 바이에른 뮌헨이 마음을 바꿀 가능성은 매우 낮아 보인다. 하지만 이 문제가 아직 완전히 해결된 것은 아닌 것으로 보인다'고 보도했다.

Advertisement

이 매체는 '트랜스퍼마켓'의 보도를 인용해 '맨유가 다시 한번 김민재 영입을 고려하고 있다. 맨유는 현재 수비 보강을 위해 시장을 살펴보고 있다. 현재 두 구단의 구체적 협상은 없는 것으로 알려졌다. 하지만 맨유가 원하는 선수를 찾지 못할 경우 김민재는 여러 옵션 중 하나로 거론된다'고 덧붙였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com