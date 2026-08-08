[오피셜]"심려 끼친 점 깊이 사과드립니다" 대한축구협회 '공식입장'…"야유 비난 아닌 응원과 칭찬 받을 수 있도록 노력하겠다"

사진=대한축구협회 공식 채널 캡처

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]대한축구협회가 최근 발생한 논란에 대해 공식 사과했다.

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대한축구협회는 8일 공식 채널을 통해 '2026년 북중미월드컵 이후 협회를 둘러싼 각종 잡음에 큰 시랑과 걱정을 안겨드린 점 매우 죄송스럽게 생각합니다. 골을 향한 치열한 노력과 열정, 그 과정에서 피어나는 정정당당한 스포츠맨십을 통해 축구팬 여러분께 기쁨과 환희를 안겨드려야 할 저희 협회는 최근 본연의 기능을 잃고 말그대로 참담한 상황에 놓여있습니다. 국회 청문회에 이어 사상 초유의 압수수색과 다수의 내부 구성원들조차 제대로 몰랐던 십수년 전 일에 대한 보도에 이르기까지, 협회와 관련된 각종 사안으로 심려를 끼친 점 깊이 사과드립니다. 다만, 협회는 현재 이와 같은 부적절한 행위나 카드 사용은 절대 발생하고 있지 않다는 점을 분명히 밝힙니다. 아울러 그동안 태극마크를 달고 대한민국 축구를 대표해 온 우리 국가대표 선수들이 거둔 값진 성과와 노력이 이번 일로 인하여 오해받거나, 그 의미가 퇴색되지 않기를 간절히 바랍니다'라고 사과했다.

사진=국회사진기자단 제공

지난 6일, 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 천안 코리아풋볼파크의 축구협회 사무실에 수사관들을 보내 관련 문서 및 자료를 확보했다. 서울 종로구 축구회관(구 축구협회 사무실)에서도 압수수색을 진행했다. 경찰은 KFA 전력강화위원회와 국가대표 지원팀, 월드컵 지원팀 등을 대상으로 국가대표 감독 선임 관련 자료를 압수했다. 또 포렌식팀이 관계자들 휴대전화와 PC 내부 자료 등을 확보한 것으로 전해졌다. 압수수색 영장엔 업무방해 등 혐의가 적시됐다.

축구협회는 '협회는 이러한 전방위적인 외부의 비난과 질타를 전 구성원 모두 가슴 깊이 새기고 철저한 쇄신의 기회로 삼겠습니다. 더 나은 한국 축구의 미래를 위해 깊은 자아성찰과 더불어 강도 높은 노력을 이어 나가겠습니다. 높아진 외부의 기준과 눈높이에 맞춰 조직문화의 투명성과 도덕성도 더욱더 제고하겠습니다. 더불어 곧 다가올 아시안게임과 하반기 A매치 및 아시안컵 준비를 포함해 회장 선거인단 확대와 같은 정책적 과제들도 조속히 이행해 나갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 다시 한 번, 대한민국 축구를 사랑하고 응원해 온 모든 축구팬과 전 세계 축구계 관계자 여러분께 깊은 실망과 놀라움을 안겨드린 점에 대해 사과드립니다. 앞으로 협회는 축구가 가진 본연의 가치로 여러분께 분노가 아닌 환호를, 야유와 비난이 아닌 응원과 칭찬을 받을 수 있는 조직으로 거듭나기 위해 멈추지 않고 노력하겠습니다'라고 다짐했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com