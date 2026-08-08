"가면 벗어 김민재!" 벨기에 리그 만점 데뷔전, 브뤼헤팬 "LEE·LEE" 연호…'슈퍼태클x2' 이한범, 평점 8.9점→이대로면 빅리그는 시간문제다

출처=클럽 브뤼헤 SNS 캡쳐

이한범 코르트레이크전 히트맵. 출처=소파스코어

사진=클럽 브뤼헤 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 윤진만 기자]'이한범이 이 정도였어?'

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대한민국 축구대표팀 수비수 이한범(24·클럽 브뤼헤)이 새 소속팀 데뷔전에서 현지팬, 감독, 동료들을 그야말로 '충격'에 빠트릴 만한 만점 활약을 펼쳤다. 빅리그 클럽들의 눈도장을 사로잡을 퍼포먼스다.

이달 초 '유럽 첫 클럽' 미트윌란(덴마크)을 떠나 클럽 브뤼헤에 입단한 이한범은 8일(한국시각) 벨기에 브뤼헤의 얀 브레이델 스타디움에서 열린 코르트레이크와의 2026~2027시즌 벨기에 주펄러리그 개막전에서 무실점 3대0 승리를 뒷받침했다.

4-3-3 포메이션의 오른쪽 센터백으로 선발출전한 이한범은 전진수비, 과감한 태클, 강인한 대인마크, 안정적인 볼배급 등 대표팀 동료인 '괴물' 김민재(바이에른 뮌헨)이 떠오르는 팔색조 매력을 뽐냈다.

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90분 풀타임을 뛰며 양팀을 통틀어 가장 많은 볼터치(146회), 패스 성공횟수(122회), 경합 성공횟수(12) 등을 기록했다. 리커버리 7회, 클리어링 8회, 슈팅 블록 2회, 태클 성공 2회 등을 기록했다. 벨기에 매체 'HLN'은 "특히 공중볼 경합에서 거의 지지 않았다"라며 놀라움을 표했다.

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통계업체 '소파스코어' '후스코어드'는 나란히 이한범에게 양팀을 통틀어 가장 높은 평점 8.9점을 매겼다. 이한범은 경기 공식 최우수선수에 해당하는 '맨 오브 더 매치'로도 선정돼 트로피를 선물받았다.

이한범은 팀이 선제골을 넣기 전 상대의 결정적인 두 차례 공격을 온몸으로 막았다. 4분, 상대팀이 역습 상황에서 한 번의 롱패스로 클럽 브뤼헤의 수비진영에 긴장감을 불어넣었다. 하프라인 넘어 공을 잡은 코르티레이크 공격수 고두앵 코얄리푸는 골문을 비우고 달려나온 브뤼헤 골키퍼 얀 좀머를 제쳤다. 하지만 브뤼헤에는 이한범이 있었다. 코얄리푸를 뒤에서 추격하던 이한범은 상대의 의도를 간파하고 왼발슛을 쏘는 타이밍에 맞춰 태클로 공을 막았다. 이어진 공격 상황에서도 코얄리푸를 끝까지 근접 마크하며 실점 위기를 막았다.

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전반 21분, 공격에 가담했던 이한범은 상대의 역습에 재빠르게 수비 진영으로 리턴했다. 그리고는 티에리 암브로세의 중거리슛을 다시 한 번 태클로 막았다. 두 번의 실점 위기를 넘긴 브뤼헤는 전반 30분 선제골을 넣으며 앞서갔다. 후고 베틀레센이 박스 안에서 왼발로 선제골을 갈랐다.

사진=클럽 브뤼헤 구단 공식 계정 캡처

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전반을 1-0으로 앞선 브뤼헤는 후반 23분 카를로스 포브스의 추가골로 달아났다. 득점 과정에서 이한범의 태클 본능이 또 빛났다. 상대 진영 깊숙한 지점까지 전진한 이한범은 갈고리처럼 상대 선수가 소유한 공을 쏙 빼냈다. 이어진 공격 찬스에서 포브스가 크로스를 건네받아 침착하게 골망을 흔들었다. 브뤼헤는 후반 29분 니콜로 트레솔디의 페널티킥 쐐기골에 힘입어 개막전을 3대0 완승으로 장식했다.

이한범은 경기 후 구단을 통해 "팬들이 내 이름을 불러줘서 정말 기분이 좋다. 팀원들도 많이 도와주고 있어 벌써 이곳이 내 집처럼 편안하다"며 "유럽챔피언스리그(UCL)를 비롯해 더 강한 상대를 만날 것이기에 경기력을 향상해야 한다"라고 소감을 밝혔다. 브뤼헤 팬들은 킥오프 15분도 채 지나지 않아 일제히 "LEE, LEE"를 외치며 찬사를 보냈다. 포브스가 골을 터뜨린 이후에도 관중석에 울려퍼진 이름은 'LEE'였다.

이반 레코 브뤼헤 감독은 "이보다 나은 데뷔전을 바랄 수는 없을 것"이라고 극찬했고, 주장 한스 바나컨도 "오늘 이한범의 플레이는 정말 놀라웠다"라고 엄지를 들었다. 벨기에 매체 'HLN'은 이한범이 입단 후 단 두 번의 훈련만 참가했다고 말했다.

브뤼헤는 부상 중인 호엘 오르도네스의 공백을 메우기 위해 이한범을 700만유로(약 110억원)~1050만유로(약 174억원)를 들여 과감히 영입했다. 이한범은 개막전에서 왜 브뤼헤가 100억원 이상을 들여 자신을 영입했는지를 실력으로 증명했다. 2026년 북중미월드컵에서 대한민국의 주전 센터백으로 조별리그 3경기를 모두 뛴 이한범은 1~2년 사이에 엄청난 성장을 이뤘다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com