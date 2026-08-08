[오피셜]아틀레티코 마드리드, '韓 에이스' 이강인 '미담' 공개…'이강인이 초청해 마련한 뜻깊은 자리' 한식 즐겼다

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]이것이 바로 '코리안 스타일'이다. 아틀레티코 마드리드(스페인)로 이적한 이강인이 시작부터 '미담'을 선보였다.

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아틀레티코 마드리드는 8일(이하 한국시각) 구단 공식 채널을 통해 '아틀레티코 마드리드 선수, 코칭스태프, 구단 직원들이 한식을 즐겼다. 이강인이 초청해 마련한 뜻깊은 자리였다'고 전했다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 9일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 맨시티(잉글랜드)와 비시즌 친선경기를 치른다. 선수단은 지난 6일 인천국제공항을 통해 입국했다. 다만, 대한민국에서 동료들을 기다리고 있던 이강인은 안전 문제로 공항 마중은 나가지 못했다. 호텔에서 동료들을 맞이해야 했다. 뒤늦게 팀에 합류한 이강인은 저녁 식사를 대접하며 동료들을 환영했다. 전체 인원은 80명 정도인 것으로 알려졌다.

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

사진=연합뉴스

이강인은 지난달 25일, 아트레티코 마드리드 이적을 공식적으로 알렸다. 하지만 팀 훈련에는 참가하지 못했다. 그는 2023년 열린 항저우아시안게임 금메달로 군 복무 대신 4주간 기초 군사 훈련을 받고 34개월 동안 544시간의 체육 분야 봉사활동을 하는 병역 특례 혜택을 받았다. 그러나 4주 군사 훈련을 받지 않아 추가적인 행정 절차가 필요한 것으로 알려졌다. 대신 FC서울의 훈련장에서 개인 훈련을 진행했다.

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스페인 언론 '아스'는 '이강인은 입단 공식 발표 전부터 아틀레티코 마드리드의 지도 아래 훈련을 했다. 의료진이 먼저 이동했고, 일부 스태프가 합류해 그의 컨디션 조절을 도왔다'고 전했다. 이강인 역시 구단 공식 채널을 통해 "지난 몇 주 동안 강도 높은 훈련을 꾸준히 해왔다. 최상의 몸 상태로 팀에 합류하고 싶었다. 나는 선수로서도, 사람으로서도 승부욕이 강한 편이다. 늘 더 큰 목표를 바라보고 계속 발전하려고 노력한다. 내게 가장 중요한 것은 언제나 어디서나 팀을 돕는 것이다. 나와 팀이 함께 세운 목표를 꼭 이루고 싶다"고 말했다.

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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한편, 이강인은 맨시티전을 통해 아틀레티코 마드리드 비공식 데뷔전을 치를 것으로 보인다. 스페인 언론 '마르카'는 '시메오네 감독은 앙투안 그리에즈만처럼 이강인을 그의 재능과 뛰어난 경기 이해력을 바탕으로 세컨드 스트라이커로 키워내고 있다'고 했다. 그리에즈만은 레알 소시에다드에서 윙어로 뛰었지만, 아틀레티코 마드리드에 합류하며 보직이 약간 바뀌었다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com