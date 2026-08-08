'이한범 미친 데뷔전' 본 동료+팬 열광의 도가니! "완벽한 전력 상승"…MOM 등극→한국 수비의 미래는 밝다

이한범. 사진=클리프 브리허.

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[스포츠조선 강우진 기자]한국 축구 대표팀 수비의 미래로 떠오른 이한범이 클리프 브뤼허 데뷔전을 완벽하게 마쳤다.

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이한범은 8일(한국시각) 벨기에 브뤼헤의 얀 브레이덜 스타디온에서 열린 코르트레이크와의 2026~2027시즌 주필러리그 1라운드 홈 경기에 선발로 출전해 풀타임을 소화했다.

클리프 브뤼허는 3-0으로 무실점 승리를 거뒀다. 이한범의 수비는 팬들을 열광케 했다. 축구 통계 매체 풋몸에 따르면 그는 90분 풀타임을 소화하면서 패스 성공률 95%를 기록했다. 리커버리 7회, 태클 3회, 차단 2회로 팀의 무실점에 기여했다. 지상 볼 경합은 5번을 시도해 4번을 성공했으며, 공중볼 경합에서는 10번 중 8번을 이겨냈다. 평점 8.6점으로 완벽에 가까운 평가를 받은 이한범은 경기 최우수 선수(MOM)로 뽑히기까지 했다.

벨기에 풋발뉴스는 같은날 '이한범은 좋은 인상을 남겼고, 홈 관중은 이미 여러 차례 그의 이름을 연호했다'며 '이한범은 첫 경기부터 자신이 매우 좋은 영입이 될 수 있다는 것을 보여줬다'고 보도했다.

사진=클리프 브리허.

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팀 동료도 이한범의 완벽한 데뷔전에 감탄했다.

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동료 미드필더 한스 바나켄은 경기 후 인터뷰에서 "이한범이 보여준 모습은 믿을 수 없을 정도였습니다"며 "그는 단 한 번도 경합에서 밀리지 않았고, 공을 다루는 데도 능했다"고 평가했다.

또 바나켄은 "우리는 그가 두 차례 훈련하는 모습을 보고 이미 어떤 능력을 갖추고 있는지 알 수 있었다"며 "그걸 곧바로 경기에서 보여준다는 것은 그가 우리에게 상당한 전력 상승을 가져다줄 선수라는 뜻이다"고 덧붙였다.

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지난 2026 북중미 월드컵에서 김민재의 파트너로 한국팀의 수비를 책임졌던 이한범은 새로운 팀으로 옮긴 뒤에도 좋은 페이스를 이어가고 있다. 첫 경기만에 주전 수비수로 완벽한 적응을 마친 그가 유럽 내 빅클럽으로 이동하는 것은 시간문제일 것으로 보인다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com