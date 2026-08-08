이럴 수가! "韓 에이스" 이강인, '명장' 디에고 시메오네 감독에 제대로 찍혔다…'그리에즈만처럼 키우고 있다'

사진=연합뉴스

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드(스페인) 감독이 이강인을 제대로 찍었다.

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아틀레티코 마드리드는 9일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 맨시티(잉글랜드)와 비시즌 친선경기를 치른다. 두 팀은 3년 만에 대한민국에서 다시 붙게됐다. 아틀레티코 마드리드와 맨시티는 2023년 격돌했다. 당시엔 아틀레티코 마드리드가 2대1로 이겼다. 공교롭게도 이는 양 팀의 가장 최근 전적이기도 하다.

두 팀 모두 변화가 있다. 맨시티는 새 시즌을 앞두고 수장이 바뀌었다. 엔조 마레스카 감독이 팀을 이끌게 됐다. 아틀레티코 마드리드는 그동안 팀의 핵심으로 뛰었던 앙투안 그리에즈만(올랜도)이 새 도전을 선택했다. 구단은 그리에즈만의 후계자로 이강인을 영입했다.

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

시메오네 감독은 이강인 '전담 마크'에 나섰다. 스페인 언론 '마르카'는 7일(한국시각) '이강인이 그리에즈만으로의 변신을 시작했다. 시메오네 감독은 그리에즈만을 키웠던 것처럼 이강인을 첫 훈련부터 스트라이커로 육성했다. 이강인은 단 한번의 훈련만으로 그리에즈만의 후계자로서의 새 여정이 단순히 등번호 7번을 물려받는 것 이상이란 사실을 깨달았다. 시메오네 감독은 이강인의 재능과 지능적인 경기 운영 능력을 활용해 그를 세컨드 스트라이커로 키우고 있다'고 보도했다.

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이 매체는 '이는 파리생제르맹(PSG)에서 우승컵을 거머쥔 이강인에게도 위계질서를 존중해야 한다는 시메오네 감독의 인식에서 비롯된 것이다. 이강인의 첫 훈련도 론도 중앙에서 공을 빼앗기 위해 뛰어다니는 것으로 시작됐다. 물론 이러한 플레이 스타일은 그의 뛰어난 기량을 전혀 깎아내리지 않는다'고 덧붙였다.

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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이강인은 지난달 25일, 아트레티코 마드리드 이적을 공식적으로 알렸다. 하지만 팀 훈련에는 참가하지 못했다. 그는 2023년 열린 항저우아시안게임 금메달로 군 복무 대신 4주간 기초 군사 훈련을 받고 34개월 동안 544시간의 체육 분야 봉사활동을 하는 병역 특례 혜택을 받았다. 그러나 4주 군사 훈련을 받지 않아 추가적인 행정 절차가 필요한 것으로 알려졌다. 대신 FC서울의 훈련장에서 개인 훈련을 진행해왔다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com