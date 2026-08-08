"대충격" 韓 축구 역사상 이런 데뷔전 활약 없었다..."이한범, 이미 내 최애 선수"→"우린 말다니를 샀다", 한 경기 만에 빅리그행 청신호

사진=X 캡처

사진=X 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]이한범이 단 한 경기만에 브뤼헤가 자신을 영입한 이유를 선보였다.

Advertisement

클럽 브뤼헤는 8일(이하 한국시각) 벨기에 브뤼헤의 얀 브레이델 스타디움에서 열린 코르트레이크와의 2026~2027시즌 벨기에 프로축구 주필러리그 개막전에서 3대0으로 승리했다.

이한범은 곧바로 선발로 출전했다. 전반 4분 역습 상황에서 골키퍼가 골문을 비우고 나와 공격수가 완벽한 득점 기회를 잡았으나, 이한범은 몸을 날린 태클로 실점 위기를 막아냈다. 이한범은 이후에도 제공권, 일반 경합 등에서도 적극적으로 활약했다. 후반 23분에는 슬라이딩 태클로 상대 공격을 끊어냈고, 이 시퀀스에서 곧바로 추가골이 터졌다. 마지막까지 수비에서 집중력을 잃지 않으며 브뤼헤의 무실점 승리를 지켜냈다.

사진=이한범 SNS 캡처

경기 내에서 이한범의 영향력은 군계일학이었다. 합류 후 오랜 시간 팀과 발을 맞춘 것이 아니지만, 완벽하게 녹아든 모습이었다. 이날 이한범은 터치 146회, 패스 성공률 95%(122/128), 지상 볼(4/5)과 공중 볼(8/10) 경합 성공률 모두 80%를 기록했다. 축구통계매체 풋몹 기준 양 팀 통틀어 최고 평점은 활약이 얼마나 대단했는지를 짐작하게 한다.

Advertisement

경기 후에는 공식 최우수선수에 선정됐다. 활약상을 모두가 인정했다. 이한범은 구단을 통해 "벌써 이곳이 집처럼 편안하다. 팬들이 내 이름을 불러줘서 정말 기분이 좋다. 팀원들도 많이 도와준다. 이번 경기도 좋았지만, 더 나아지고 싶다. 유럽챔피언스리그(UCL)를 비롯해 더 강한 상대를 만날 것이다. 경기력을 향상해야 한다"고 말했다.

Advertisement

동료들의 극찬도 쏟아졌다. 브뤼헤의 '리빙 레전드'인 한스 바나컨은 이한범에 "좋은 출발이었다"며 "그가 보여준 모습은 믿기 어려울 정도다. 이한범은 인상적이었다. 단 한 번의 경합도 놓치지 않았고, 공을 다루는 방식도 강렬했다. 우리는 그가 훈련을 두 번 하는 동안 어떤 능력을 갖춘 선수인지 알 수 있었다. 그 모습을 훈련에서 보여줬다는 것 자체가 팀에 상당한 플러스가 될 선수라는 점을 의미한다"고 칭찬했다.

사진=클럽 브뤼헤 SNS 캡처

팬들의 반응은 더 뜨겁다. 일부 팬들은 SNS를 통해 '이한범은 이미 내 최애다', '우린 말다니를 데려왔다', '브뤼헤가 새로운 벽을 찾았다', '그는 진짜 야수다', '정말 괴물 같은 선수다'라며 극찬을 아끼지 않았다.

Advertisement

올여름 이한범은 빅리그 이적설에도 브뤼헤의 손을 잡았다. 브뤼헤는 그중 안더레흐트에 이어 가장 많은 리그 우승을 차지한 구단으로, UEFA 클럽 랭킹에서도 무려 19위를 차지하고 있다. 갑작스러운 빅리그 진출 대신 단계적인 성장을 꿈꾼 이한범은 브뤼헤로 이적하며 새로운 도전에 나섰다.

Advertisement

아직 첫 경기에 불과하지만, 이한범의 향후 빅리그 진출 가능성에도 청신호를 키는 경기였다. 브뤼헤는 최근 몇 시즌 동안 꾸준히 빅리그 혹은 빅클럽으로 이적하는 선수들이 나오고 있다. 카예 푸로(브렌트포드), 자이드 아브네르 로메로(헤타페), 알렉산다르 스탄코비치(인터 밀란), 크리스토스 촐리스(아스널) 등이 브뤼헤에서의 활약을 바탕으로 빅리그로 향했다. 이한범 또한 공식 데뷔전의 활약을 시즌 내내 이어간다면 곧바로 빅리그의 관심을 받는 것도 무리가 아니다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com